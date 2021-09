Schwarzenau: Deckensanierung in der Alexander-Mack-Straße

Schwarzenau. Deckensanierung: Ab Donnerstag, 9. September, ist die Alexander-Mack-Straße wegen Asphaltierungsarbeiten halbseitig gesperrt.

In der Alexander-Mack-Straße in Schwarzenau haben die Arbeiten für eine Deckensanierung begonnen. Im Rahmen der Deckenerneuerung wird die oberste Asphaltschicht der kompletten Straße abgefräst und durch eine neue ersetzt. Aufgrund der Arbeiten kommt es in dieser Woche zu Verkehrseinschränkungen in diesem Straßenbereich. Ab Donnerstag, 9. September, ist die Straße wegen Asphaltierungsarbeiten halbseitig gesperrt. Eine durchgängige Erreichbarkeit der Anliegerinnen und Anlieger ist damit gewährleistet. In der Folge ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, es stehen dann lediglich noch Restarbeiten an.

Später wird an einem Wochenende die Straße komplett gesperrt werden, da dann der Auftrag der Gussasphaltschicht auf der Brücke erfolgt. Über den genauen Zeitpunkt der Vollsperrung und die entsprechende Umleitung wird die Stadt Bad Berleburg noch zeitnah informieren. Für die zu erwartenden Behinderungen bittet die Stadtverwaltung Bad Berleburg alle Betroffenen vorab um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein