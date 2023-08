Schwarzenau: Feuerwehr rückt zu Kellerbrand aus

Schwarzenau. Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Schwarzenau gerufen. Bei ihrer Ankunft drang bereits Rauch aus einer Garage.

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand nach Schwarzenau alarmiert. Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte um 20.07 Uhr mit dem Stichwort „Feuer 4“. Am Kohlrücken in Schwarzenau angekommen stellte die Feuerwehr dunklen Rauch fest, der aus einer Garage drang. Daraufhin wurden zunächst zwei Trupps mit Atemschutzgeräten in das Gebäude geschickt, die eine Rauchentwicklung im Keller feststellten. Dabei fanden sie unter anderem auch angekokelte Schuhe und entfernten diese aus dem Haus. Als Ursache wurde zunächst ein Akku-Ladegerät vermutet.

Kellerbrand in Schwarzenau Foto: Ramona Richter / WP

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, es hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr lüftete das Haus schließlich mit einem Hochdrucklüfter. Im Einsatz waren etwa 45 Personen – neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Feuerwehrleute aus den Einheiten aus Arfeld, Schwarzenau, Elsoff und dem Löschzug 1 aus der Bad Berleburger Kernstadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein