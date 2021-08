Schwarzenau: Firma Otto begrüßt seine neuen Auszubildenden

Acht der 19 neuen Nachwuchskräfte absolvieren ihre Ausbildung in Schwarzenau. Personalreferentin Milena Jannek (Dritte von rechts), Prokurist und Ausbildungsleiter Hartmut Wamich (Zweiter von rechts) sowie Personalleiterin Lisa Truxer (rechts) hießen die Auszubildenden am offiziellen Begrüßungstag willkommen.

Azubis verstärken das Team in Schwarzenau. Rund 95 Prozent der Jungtalente werden im Anschluss an ihre Ausbildung übernommen.

Schwarzenau. „Willkommen im Team Otto“ hieß es für die 19 neuen Auszubildenden, die seit Anfang August das Unternehmen bundesweit an acht Standorten verstärken. Vier Neueinsteiger sind als angehende Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker für Kältetechnik mit dem Kundendienst bei Wartungen und Reparaturen beim Kunden im Einsatz. Sechs zukünftige Technische Systemplaner:innen lernen 3D-Lüftungssysteme für bundesweite Projekte zu entwerfen und ein Auszubildender zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik montiert bald die Lüftungsanlagen auf verschiedensten Baustellen.

In Schwarzenau verstärkt ein Auszubildender zum Konstruktionsmechaniker Feinblechbautechnik die Fertigung. Fünf angehende Kaufleute für Büromanagement unterstützen die Abteilungen Rechnungslegung, Personal, Einkauf und Kalkulation. Neu sind in diesem Jahr die Ausbildungsberufe „Kaufmann für Digitalisierungsmanagement“ und „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“ für die ebenfalls je ein Azubi für Otto ins Rennen geht.

Digitale Begrüßung

In der vergangenen Woche fand der Begrüßungstag coronabedingt wieder digital statt. Bei der Videokonferenz hieß das Ausbildungsteam die neuen Kolleginnen und Kollegen noch einmal offiziell willkommen. Neben der Unternehmensvorstellung stand auch das Kennenlernen der Geschäftsführung sowie der zentralen Ansprechpartner:innen, ein erster Erfahrungsaustausch sowie das Klären offener Fragen auf dem Programm. Am Abend erhielten die Nachwuchskräfte bei einem gemütlichen Pizzaessen die Möglichkeit, mit ihren Ausbildern ins Gespräch zu kommen und gemeinsam in die nächsten Wochen zu blicken.

„Wir freuen uns schon jetzt darauf, alle Auszubildenden im nächsten Jahr auch persönlich kennenzulernen“, erklärte Personalreferentin Milena Jannek. Zudem betonte sie, dass es in diesem Jahr nicht selbstverständlich sei, mit so vielen Auszubildenden in das neue Ausbildungsjahr zu starten. „Uns sind im vergangenen und in diesem Jahr wichtige Rekrutierungswege weggefallen, wie beispielsweise Ausbildungsmessen, Schuleinsätze durch Ausbildungsbotschafter oder verschobene Schulpraktika. Auch die Gesamtzahl der Schulabgänger sinkt immer weiter. Wir freuen uns umso mehr, dass wir trotz der Umstände 19 geeignete Bewerber:innen einstellen konnten.“ Rund 95 Prozent der Jungtalente werden im Anschluss an ihre Ausbildung übernommen. Viele der ehemaligen Azubis machen im Anschluss eine auf ihr Fachgebiet spezialisierte Weiterbildung und werden dabei nicht nur finanziell von Otto unterstützt.

Wer Interesse an einer Ausbildung in der Gebäudetechnik hat, kann sich bei Otto für den Ausbildungsstart in 2022 bewerben. Praktika sind jederzeit möglich. Weitere Infos dazu im Karriere-Bereich auf der Webseite www.ottoindustries.com.

