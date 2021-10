Schwarzenau: Kirchen-Organist Zacharias nimmt Abschied

Schwarzenau. 54 Jahre hat Karl-Günther Zacharias die Orgel gespielt. Und gerne hätte er die 60 Jahre in der Lukas-Gemeinde voll gemacht. Das geht nicht mehr.

Karl-Günther Zacharias war gerade einmal 14 Jahre alt, als er Organist wurde. 54 Jahre sind seitdem vergangen. Jahre, in denen er zahlreiche Lieder zu unterschiedlichsten Anlässen gespielt hat. Und gerne hätte er die 60 Jahre in der Lukas-Gemeinde voll gemacht. Aus gesundheitlichen Gründen aber musste er – schweren Herzens – den Dienst an der Orgel beenden. Vor wenigen Tagen wurde er in einem Gottesdienst als Organist verabschiedet. Nun hat die Lokalredaktion den 68-Jährigen bei sich zuhause besucht und mit ihm und seiner Tochter Marlen Zacharias (44) – seiner Nachfolgerin an der Orgel – über die Anfänge am Klavier, das Orgelspielen und vieles mehr gesprochen.

Lesen Sie auch:

Abschied von einem sehr weltlichen Geistlichen in der Lukasgemeinde

Pfarrer Joachim Cierpka über seinen Wechsel als Superintendent nach Bramsche

Herr Zacharias, vor wenigen Tagen wurden Sie in einem Gottesdienst als Organist von der Lukas-Gemeinde verabschiedet. Wie war das für Sie?

Karl-Günther Zacharias: Das war schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich hätte gerne weiter gemacht. Aber das ist aus gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich.

Marlen Zacharias: Die Entscheidung wurde ihm leider genommen. Er hätte gerne noch die 60 Jahre dort voll gemacht.

Sie waren nun 54 Jahre der Organist der Gemeinde. Gibt es während dieser Zeit ein Highlight, an welches Sie sich gerne immer wieder erinnern?

Karl-Günther: Ja. Das waren die Anfänge. Ich war 14 Jahre alt. Damals waren meine Beine noch so kurz, dass ich die Pedale des Harmoniums nicht mit den Füßen erreichen konnte. Da nahm mich der damalige Pfarrer Müller kurzerhand auf den Schoß, damit ich für die Gemeinde spielen konnte. Er trat die Pedale und ich spielte die Töne.

Frau Zacharias, wie kam es, dass Sie dann die Nachfolge antraten?

Karl Günther Zacharias, spielte 54 Jahre lang die Orgel in der Kirche in Schwarzenau. Foto: privat / WP

Marlen: Ich bin da quasi reingerutscht. (lacht) Ehrlich gesagt, gab es sonst niemanden, der es übernehmen könnte. Ich mache es aber auch nicht komplett, sondern spiele zwei Mal im Monat oder eben bei größeren Sachen. Wir haben aktuell auch keinen Pfarrer. Wenn, wir nun neben einem Pfarrer auch noch einen Organisten suchen müssten für die Gottesdienste, wäre das zu viel.

Wie sieht es generell mit dem Nachwuchs im Bereich der Organisten aus?

Marlen: Eher schlecht. Das Problem ist, dass der Ausbildungsweg sehr lang ist. Man muss früh mit dem Klavierspielen beginnen und solide spielen, bevor es an die Orgel geht. Organist ist ein richtiger Ausbildungsberuf. Ich selbst habe die Ausbildung zum C-Kantor gemacht. Am Ende wartet dann eine richtige Prüfung. Ein B-Kantor beispielsweise benötigt ein Studium. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass heutzutage noch mal jemand sich für viele Jahre als Organist in einer Gemeinde verpflichtet. Wenn man eine Orgel heutzutage erhalten möchte, sollte man sich schon auch fragen, ob es jemanden gibt, der sie auch spielen kann.

Das heißt Sie haben früh mit dem Klavierunterricht gestartet?

Marlen: Meine ersten Versuche hatte ich, da war ich vier Jahre alt. Damals hatte mein Vater mir die ersten Kniffe beigebracht. Danach habe ich bei Charlotte Eulenstein Klavierstunden genommen, bevor ich viele Jahre zu Hartmut Weidt in den Klavierunterricht ging.

Und wie alt waren Sie, Herr Zacharias?

Karl-Günther: Ich war fünf Jahre alt. Mein Vater war auch sehr musikalisch und spielte Saxophon.

Wie war das dann für Sie, dass Ihre Tochter auch mit dem Klavierspielen anfing?

Karl-Günther: Ich glaube, als Eltern ist man immer der größte Kritiker. Aber natürlich ist man auch stolz.

Marlen: Es gibt Akkorde, die kann ich einfach nicht so spielen, wie er, oder spiele sie auf meine Art. Wir haben da manchmal andere Ansichten. (lacht)

Hatten Sie auch schon einen gemeinsamen Auftritt in der Vergangenheit?

Marlen: Meinen ersten öffentlichen Auftritt hatte ich gemeinsam mit meinem Vater. Da war ich zwölf Jahre alt. Mein Vater spielte „Ave Maria“ auf der Trompete und ich begleitete ihn auf der Orgel. Danach ging es eigentlich relativ schnell, so dass ich während meiner Schulzeit auch schon auf Beerdigungen gespielt habe. Daher kenne ich auch sehr viele Friedhofskapellen im Raum Bad Berleburg.

Haben Sie beide ein Lieblingslied, welches Sie gerne spielen?

Karl-Günther: Ich habe gerne „Ich bete an die Macht der Liebe“ gespielt.

Marlen: Ich habe eigentlich viele Lieblingslieder. Aber „Lobet den Herrn“ spiele ich sehr gerne.

Herr Zacharias, was ist für Sie persönlich das Besondere als Organist gewesen?

Karl-Günther: Beim spielen? Das Zusammenspiel mit der Gemeinde.

Der Mitmachorchester: Gemeinsames Musizieren mit den Kindern ist den beiden Zacharias sehr wichtig. Foto: Privat / prvat

Gabriele Zacharias: An Heiligabend, wenn bei der letzte Strophe von „Oh du Fröhliche“ gesungen wird und er noch einmal ordentlich in die Tasten haut und die Orgel laut ertönt – das ist auch immer ein besonderer Moment.

Hören Sie als Organisten, wenn unten jemand nicht im Takt ist?

Karl-Günther: Das hört man schon. Man weiß als Organist ohne hinzuschauen, wer das ist. (lacht)

Marlen: Dann spielt man die betroffene Stelle eben noch einmal etwas lauter. Aber was man nach Corona auch merkt, ist, dass Stimmen fehlen. Leider sind während dieser Zeit manche verstorben. Und diese Stimmen fehlen natürlich schon.

Wie ist das eigentlich mit den Liedern? Suchen Sie als Organisten die Lieder aus, oder werden die vom Pfarrer ausgewählt?

Marlen: Eigentlich darf ein Pfarrer nur das Lied nach der Predigt aussuchen, die Realität aber sieht anders aus. Aber wenn ich der Meinung bin, dass das Lied nicht passt, dann sage ich das auch.

Wie häufig üben Sie daheim?

Karl-Günther: Aktuell gar nicht. Früher habe ich vor großen Gottesdiensten noch einmal geübt oder halt sonst so drei Mal in der Woche.

Marlen: Ich spiele schon etwas öfter. Jetzt grad auch, weil bald wieder das Miniorchester mitspielt.

Was steckt hinter dem Miniorchester?

Der Mitmachorchester: Gemeinsames Musizieren mit den Kindern ist den beiden Zacharias sehr wichtig. Das Bild oben zeigt Karl-Günther (Mitte) und Marlen Zacharias an Orgel und Keyboard. Foto: Privat / prvat

Marlen: Meinem Vater war es schon immer wichtig, dass auch die Kinder mit Musik machen können. Jeder kann sein Instrument mitbringen. Geübt wird aber nicht einmal die Woche, sondern in Projekten. Am 28. November spielen wir das nächste Mal und beginnen Anfang November dann mit der Vorbereitung, Wobei für mich die Vorbereitung schon eher beginnt. Das Schöne daran ist auch, dass die Kinder so schon früh mit den Liedern in Kontakt kommen und wer weiß? Vielleicht wird bald ja auch einer von ihnen den Gottesdienst auf der Gitarre oder Flöte musikalisch begleiten

Mit Karl-Günther und Marlen Zacharias sprach Ramona Richter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein