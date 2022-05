Im Hintergrund sind mehrere Behelfsheime auf Grundstücken zwischen der im Bau befindlichen Schwarzenauer Schule und der Kirche zu sehen. Der Schwarzenauer Karl Heinz Bender erforscht die Geschichte der Behelfsheime in seinem Heimatort. In seinem Fundus hat er auch einige alte Fotos von den Holzhäuschen, in denen Flüchtlinge oder Ausgebombte in den 1940 und 1950 Jahren untergebracht waren.