Schwimmbad Erndtebrück: Zeit für neue Fliesen

Die Vorarbeiten für die neue Fliesen- Legung sind in vollem Gange. Die Fliesen im Beckenbereich wurden großräumig vom Schwimmbad-Team entfernt.

Erndtebrück. Die Schließzeit des Erndtebrücker Hallenbades wird zur Sanierung genutzt – neue Fensterfronten lassen wieder mehr Licht in das Bad.

Glasklare Fenster, neue Sitzbänke, die gelben Säulen haben einen neuen Anstrich bekommen – und jetzt werden sogar die Fliesen rund um den Beckenbereich Erndtebrücker Schwimmbad erneuert. Eine Grundsanierung, die die Wartezeit für alle Badegäste erträglicher macht.

In der Corona-bedingten Schließzeit des Bades wurden zunächst die mittlerweile 40 Jahre alten Fensterfronten ausgetauscht. Da diese in den letzten Jahren blind geworden waren, sah die Gemeinde hier die dringende Notwendigkeit nachzurüsten, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. Neben diesem optischen Grund war allerdings die energetische Sanierung des Gebäudes ausschlaggebend für den Austausch der Fenster. Die Schwimmbad-Front hatte zuletzt einen sehr schlechten U-Wert aufgewiesen, ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauelements.

Es fällt wieder viel Licht durch die großen Fronten

Mitte Mai hatte hier ein Kran die fünf mal fünf Meter großen Glasflächen ausgetauscht. Im Zuge dieser

Die neuen Fensterfronten geben den Räumlichkeiten des Hallenbades ein helles Erscheinungsbild Foto: Gemeinde Erndtebrück

Umbaumaßnahmen konnten außerdem die Wärmebänke saniert und neu gefliest werden.

Da nun wieder viel Licht durch die großen Fronten fällt, wurde auch im Innenraum angepackt, um ein neues Erscheinungsbild zu erschaffen. Alle Stahlbetonpfeiler im Inneren der Schwimmhalle haben nun, angepasst an die neuen Fliesen der Bänke, einen neuen Farbton erhalten.

Die letzten drei Wochen hat das Team des Erndtebrücker Hallenbades auf Hochtouren gearbeitet mit einem Ziel: die Räumlichkeiten für die Verlegung der neuen Fliesen vorzubereiten.

Hier wurden der Stemmhammer eingesetzt, Springtürme demontiert, Treppen losgeschraubt und Rinnengitter entfernt. Eine Vielzahl kleiner Mosaikfliesen befindet sich mittlerweile im Bauschutt-Container.

Schwimmhalle „freier und modern“

„Das Erscheinungsbild unseres Hallenbades hat sich schon jetzt sehr geändert, die Schwimmhalle wirkt nun freier und modern“, findet Jan Schmidt, Fachangestellter für Bäderbetriebe in Erndtebrück. „Die neuen Fliesen werden unser Bad sehr aufwerten – und wir freuen uns schon jetzt darauf, unsere Badegäste nach Abschluss der Arbeiten wieder hier begrüßen zu dürfen.“

Die Schließzeit des Erndtebrücker Hallenbades wird zur Sanierung genutzt Foto: Gemeinde Erndtebrück

Die Erndtebrücker dürfen auf die vielen Veränderungen in ihrem Hallenbad gespannt sein. Mit freiem Blick und neuem Boden unter den Füßen erwartet sie ein neues Badeerlebnis. Die Vorfreude steigt beim Hallenbad-Team schon jetzt mit jeder neuen Fliese. Wenn alles weiter so gut läuft, wird das Hallenbad voraussichtlich Mitte Oktober wieder für die Badegäste offen sein.

Für die neuen Fenster waren im Gemeinde-Haushalt rund 144.000 Euro veranschlagt, für die Erneuerung der Bodenfliesen sind es rund 75.000 Euro. Beide Maßnahmen finanziert die Gemeinde Erndtebrück aus Mitteln der Sportpauschale nach dem NRW-Gemeindefinanzierungsgesetz.