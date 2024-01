SCS-Insolvenz: Vorsicht beim schnellen Urteil

Bad Berleburg Bei ausländischen Investoren und Fonds ist die Sorge groß. Das hat gute Gründe, ist aber, wie lokale Beispiele zeigen, nicht immer richtig.

Das Urteil ist schnell gefällt: Der ausländische Investor ist eine Heuschrecke, die aus dem Unternehmen nur die besten Teile herauslöst und den Rest zerschlägt. Es gibt tatsächlich genügend Beispiele dafür. Vor allem im Immobiliensektor hat Bad Berleburg mit dem Eins-A-Komplex oder dem Berliner Viertel nachhaltig negative Erfahrungen mit Gesellschaften gemacht, die außer Profit gar nichts interessiert. Manche nehmen auch das Gesundheitswesen als Beispiel. Die jüngsten Entwicklungen am Standort Bad Berleburg mit Fresenius-Vamed lassen nichts Gutes erahnen. Aber: In diesem Fall muss man ganz klar sagen: Über zwei Jahrzehnte hinweg blieb der Gesundheitsstandort erhalten - auch wenn er sich zum Teil schmerzhaft veränderte. Aktuell scheint auch die Übernahme mehrerer Mittelständler wie Kaiser-Oberflächentechnik oder Beuter-Kunststofftechnik durch die Kai-Capital aus Düsseldorf seit Jahren zu funktionieren.

Es ist also nicht ausgewogen, ein negatives Urteil über auswärtige Investoren zu fällen. Und dass traditionsreichen Familienunternehmen Krisen besser überstehen, ist ebenfalls eindeutig widerlegt - ganz zu schweigen von der nicht selten problematischen Nachfolgeregelung. Das Einzige, was man den Fondsgesellschaften oder eben anderen externen Investoren nachsagen kann, ist, dass sie es leichter haben, kritischen Entscheidungen zu treffen, weil sie ausschließlich Anteilseignern oder Zahlen verpflichtet sind, und lokale Verwurzelung kein Buchwert ist. Insofern muss man jeden Einzelfall analysieren. Und der Fall SCS ist noch nicht zu Ende. Also Vorsicht mit vorschnellen Urteilen.

