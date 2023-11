Seltenheit in Wittgenstein: Beate Kuhn ist Trauerrednerin

Bad Berleburg „Jeder Abschied ist auf seine Art besonders und herausfordernd“, weiß Beate Kuhn. Sie erklärt, was ihre Arbeit so wichtig macht.

„Jede Rede ist ein Unikat. Ich versuche das herauszuarbeiten, was den Menschen ausgemacht hat und es tröstlich zu gestalten“, sagt Beate Kuhn. Die Wemlighäuserin hat es sich zur Aufgabe gemacht, in schweren Zeiten die richtigen Worte zu finden und Menschen den Abschied zu erleichtern: Sie ist Trauerrednerin – eine Seltenheit in Wittgenstein. „Ich habe großen Respekt vor der Verantwortung, diese Abschiedsstunde angemessen zu gestalten: Jeder Abschied ist auf seine Art besonders und herausfordernd, weil jeder Mensch besonders ist. Jede Lebensgeschichte birgt kostbare Schätze, manche werden erst auf den zweiten Blick sichtbar“ – und genau darin sieht Beate Kuhn ihre Aufgabe.

Die erste Trauerrede hielt sie 2018. Aus der Verwandtschaft kam die Frage, ob sie nicht bei einer Beerdigung sprechen könne. „Nach langen schlaflosen Nächten dachte ich mir: Probier’s einfach mal.“ Fremd war ihr das Thema Bestattungen nicht: „In Wemlighausen habe ich schon öfter bei Beerdigungen Orgel gespielt. Dabei habe ich die Reden mit Interesse verfolgt und schon mal gedacht, das gefällt mir besonders gut oder das hätte ich anders gemacht.“

Freie Trauerredner sind in Wittgenstein selten

Schnell stellte sie fest: „Da ist ein Bedarf.“ Denn freie Trauerredner gibt es in Wittgenstein nicht viele. „Der ehemalige Pfarrer Christoph Kunze aus Arfeld hat auch freie Trauerreden gehalten und war froh, ein Stück der Arbeit in andere Hände weiterzugeben.“ So kamen weitere Anfragen bei ihr an. „Während Corona war es fast komplett eingeknickt, aber ich habe die Zeit genutzt, um mich ordentlich selbstständig zu machen.“ Unter dem Namen „Wegworte“ ist Beate Kuhn nun im Internet zu finden. „Gute Worte sind wie ein Geländer und helfen, einen schweren Weg zu gehen“, sagt Kuhn.

Bei den Trauerfeiern ist sie nicht nur Rednerin, sondern „Zeremonienmeister“: „Ich bin herausgefordert, mit Musik und Worten einen inhaltlichen und atmosphärischen Bogen zu spannen, an den man sich nachher gerne erinnert. Dazu gehören bewegende Momente: Weinen und Lächeln haben beide ihren Platz.“

Gründe für einen Trauerredner gibt es viele

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum ein freier Trauerredner benötigt wird. „Viele sind aus der Kirche ausgetreten, andere wollen keinen Pfarrer. Die Gründe sind sehr verschieden. Das kommt meist in den Gesprächen raus“, so Beate Kuhn. Die „Sehnsucht nach Spiritualität und die Fragen nach Gehalten sein und Trost“ bleibe aber – ob mit oder ohne Kirche. „Dafür kann ich behutsame und respektvolle Worte suchen. Dabei möchte ich authentisch bleiben. Ich selbst schöpfe aus dem christlichen Glauben Trost und Hoffnung. Wird dieser Bezug nicht gewünscht, richte ich mich danach.“ Kuhn sieht sich nicht als Konkurrenz zur Kirche, sondern fängt „Leute auf, die sonst durchfallen“.

Ermutigt wird sie immer wieder durch Feedback: „Menschen sagen mir, das ist genau das, was sie brauchen.“ Einfach ist die Aufgabe aber nicht: „Es ist emotional, das ist herausfordernd. Ich höre von Menschen, die eine schwere Zeit erleben und ich bin sehr empathisch in den Gesprächen.“ Nach den Vorgesprächen, in denen Beate Kuhn mehr über die Herkunft, die Lebensgeschichte und die Interessen des Verstorbenen erfährt, legt sie ihre Notizen erst einmal bei Seite. „Meist kommt mir nach ein paar Tagen ein Bild oder eine Metapher.“ Dieses Bild wird dann der rote Faden, der sich durch die Rede und die Trauerfeier zieht. Zum Beispiel der Flug durchs Leben, weil das Hobby Segelfliegen war – oder ein Wollknäuel, weil gerne gestrickt wurde. „Das darf natürlich nicht an den Haaren herbeigezogen sein, aber bisher ist mir immer etwas eingefallen.“

Neben der Berufstätigkeit ist Beate Kuhn Trauerrednerin: „Da schlagt mein Herz für“

Eigentlich ist Beate Kuhn gelernte Krankenpflegerin und arbeitet in der familialen Pflege der Vamed Rehaklinik in Bad Berleburg, wo sie Pflegekurse für Angehörige gibt. „Es gibt Überschneidungen von meiner Arbeit und den Trauerreden. Da schlägt mein Herz für.“ Außerdem hat sie ein Theologiestudium und eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizhelferin gemacht. „In der Arbeit liegt eine eigene Schönheit, etwas ganz Besonderes“, sagt Beate Kuhn. „Ich habe ein gewisses Vorrecht, als Fremde für ein paar Tage so nah bei der Familie zu sein. Das Vorrecht ist kostbar und bereichert mich jedes Mal. Es steigert den Respekt vor anderen Lebensentwürfen und Einstellungen.“

Anfragen bekommt die Trauerrednerin über die Bestattungsunternehmen in Wittgenstein, die über ihre Arbeit informiert sind. Wenn dort Angehörige Interesse an einer freien Trauerrednerin haben, wird sie kontaktiert. „Es zieht Kreise“, denn mittlerweile gibt es nicht nur Anfragen aus Wittgenstein, sondern auch aus dem benachbarten Schmallenberg. Ein bis zwei Trauerreden pro Monat sind es aktuell. „Mehr wird schwer, da fehlt mir die Zeit.“ Bis eine Trauerrede fertig ist, sind es einige Stunden Arbeit: „Vom Vorgespräch bis einschließlich der Beisetzung sind es meist 12 bis 15 Stunden Zeit, die ich investiere.“

Im Anschluss an die Trauerfeier teilt Beate Kuhn anonymisierte Ausschnitte der Rede auf den sozialen Medien. „Das ist wie ein Abschluss für mich. Danach brauche ich Zeit, um runterzufahren und zu entspannen.“ Dazu gehört für die Berleburgerin vor allem: Schwimmen, Musik machen, singen, eine Runde an die frische Luft mit ihrem Mann oder ein Videoanruf mit den Enkeln. „Dann packe ich die Sachen weg – bis zum nächsten Anruf.“

