Sendung mit der Maus besucht Wisent-Welt in Bad Berleburg

"Quino" heißt das junge Bullenkalb in der Wisentwildnis. In einer Abstimmung hat sich die Kurzform von Joachim mit Q durchgesetzt.

Bad Berleburg. WDR-Aktionstags „Türen auf mit der Maus“ in Bad Berleburg: Es gibt ein Quiz mit Fragen zum Thema Wisente und das Wisent-Rodeo.

Am kommenden Sonntag, 3. Oktober, findet ein Tag rund um das Thema „Wisente in der Zukunft“ am Marktplatz in Bad Berleburg statt. Alle Kinder sind herzlich willkommen, bei Spielen, Rätseln und Überraschungen spannende Wisent-Infos zu entdecken.

Von 9 bis 15 Uhr wartet unter anderem ein Wisent-Ranger auf die kleinen Forscher, der durch seinen Tag als Ranger führt. Es gibt ein kniffliges Quiz mit Fragen rund um das Thema Wisente und auch das Wisent-Rodeo sorgt für einen lustigen Programmpunkt. Den Veranstaltern ist es besonders wichtig, in diesem Zuge Aufklärung zum richtigen Verhalten bei der Begegnung mit den beeindruckenden Tieren zu betreiben.

Anmeldung ist wichtig

Daher werden auch Fragen beantwortet: Wie verhalte ich mich, wenn ich den Wisenten im Wald begegne? Was ist eigentlich das Gute am Wisent-Dung? Es wird also gemalt, gesucht, gerätselt, gefragt, gelacht, gequatscht und gespielt – ein spannender Sonntag für Kind und Wisent. Das alles findet im Rahmen des WDR-Aktionstags „Türen auf mit der Maus“ statt.

Die Sendung mit der Maus feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und blickt in diesem Zusammenhang immer wieder in die Zukunft ihrer Zuschauer - dem Nachwuchs. Wer mehr erfahren möchte, kann sich unter www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag informieren.

Die Anmeldung für den Aktionstag in Bad Berleburg bitte unter info@wisent-welt.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein