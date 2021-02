Seniorenzentrum Biedenkopf: Ein Meilenstein für die Zukunft 

Bewohner und Beschäftigte der Seniorenzentren bereits zwei Mal geimpft.

Bad Laasphe/Biedenkopf. In den DRK-Seniorenzentren Lahnaue und Wallau, beide in Biedenkopf, wird kräftig durchgeatmet, denn lange hielt man die Luft an. „Wir sind froh, dass in unseren beiden DRK-Seniorenzentren Bewohner sowie Personal die zweite SARS-CoV-2 Impfung erhalten haben. Das ist für uns alle eine riesige Erleichterung und ein Meilenstein für unsere Senioren in eine bessere Zukunft“, so A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf in einer Mitteilung des DRK.

Hygienekonzepte gegen Covid-19

In den letzten Wochen und Monaten kursierten in den Medien regelmäßig Berichte über Covid-19 Ausbrüche in Pflegeheimen und deren fürchterliche Folgen. „Wir haben alles erdenklich Mögliche für unsere Bewohner getan, um einerseits ihre Gesundheit zu schützen und andererseits aber auch Besuche zu zulassen. Natürlich ist kein Hygienekonzept zu 100 Prozent sicher, denn der Kontakt zupflegebedürftigen Menschen ist einfach eng“, so Bönnighausen. Neben regelmäßigen Testungen der Mitarbeiter, schwört der DRK-Kreisverband auf kontrollierte Bewohnerbesuche.

Besuchsregelung

Seit dem 30. Oktober dürfen Angehörige, die einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist, ausgerüstet mit FFP2 -Maske ihre Liebsten im Seniorenzentrum Wallau bzw. Lahnaue besuchen. „Es ist für alle eine schwierige Zeit, aber vor allem für alte und kranke Menschen. Wir sind froh, dass unsere Maßnahmen in den Seniorenheimen auf viel Verständnis sowohl von den Bewohnern als auch von den Angehörigen gestoßen sind. Inzwischen sind die Tests für die Besucher vom Land Hessen verbindlich angeordnet worden, so dass sich vorerst auch trotz Impfung nichts an unserem Konzept ändert“, so A. Cornelia Bönnighausen.

Erste Impfungen am 1. Februar

Die Senioren sowie Mitarbeiter der DRK-Seniorenzentren Lahnaue und Wallau krempelten am 1. und 2. Februar die Ärmel hoch erhielten zum zweiten Mal den Biontech/Pfizer mRNA-Impfstoff, der nach der ersten Impfung die Wahrscheinlichkeit schwer an Covid-19 zu erkranken, um ca. 65 Prozent mindert, nach der zweiten Impfung um ca. 95 Prozent. Allerdings entfaltet das Präparat erst eine Woche nach der Impfung seine vollständige Wirksamkeit. „Wir freuen uns übereine hohe und nahezu flächendeckende Impfquote in beiden Seniorenzentren.

Natürlich war die Durchführung auch eine logistische Aufgabe, schließlich bekam das Personal kurzerhand einen Termin zugewiesen und auch die Impfung der Bewohner musste getimt werden. Aber das hat alles wunderbar geklappt“, so äußert sich der zufriedene Personalleiter Sebastian Spies.