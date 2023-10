Sensburg spricht in Erndtebrück über Sicherheit Deutschlands

Erndtebrück. Der Chef der deutschen Reservisten, Patrick Sensburg, spricht am Montag mit Soldaten über die Zeitenwende und die Anforderungen an Reservisten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Kriege in Israel und der Ukraine, bekommt dieser Besuch besondere Brisanz: Am kommenden Montag, 16. Oktober, besucht der Präsident des Reservistenverbandes, Oberst d.R. Prof. Dr. Patrick Sensburg, die Hachenberg-Kaserne in Erndtebrück um an einer sicherheitspolitischen Veranstaltung der Kreisgruppe Südwestfalen des Reservistenverbandes teilzunehmen. Sensburg wird vor geladenen Gästen, Reservisten, aktiven Soldaten und Zivilisten einen Vortrag mit anschließender Fragerunde zum Thema „Zeitenwende, Anforderungen an den Reservistenverband zum Wiederaufbau des Heimatschutzes“ halten. Beginn ist um 19 Uhr im großen Saal des Casinos.

Nicht der einzige Termin

Drei Tage später, trifft sich die Reservistenkameradschaft Wittgenstein um 19 Uhr an gleicher Stelle. Besprochen werden die zukünftigen Veranstaltungen der Reservistenkameradschaft Wittgenstein. Wichtigster Punkt an diesem Abend ist die Vorbereitung zum 40-jährigen Bestehen der Kameradschaft. Es sind mehrere Höhepunkte im nächsten Jahr geplant. Außerdem beginnen die Vorbereitungen für die Info-Stände mit denen Ende Oktober und Anfang November in Erndtebrück, Bad Laasphe und Bad Berleburg die Sammlung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge begleitet wird. E

Zum Betreten der Hachenberg Kaserne senden Interessierte eine E-Mail an rk-wittgenstein@gmx.de oder rufen unter folgender Nummer 0151 5631 8598 an. Weitere Informationen zur Arbeit der Reserve gibt es auf www.rk-wittgenstein.de.

