SGV Erndtebrück und Plant for the Planet

Klimaschutz SGV und Plant for the Planet: Apfelroute für Erndtebrück

Ein Wanderweg für die gesamte Familie – die SGV-Abteilung Erndtebrück und die Kinder von Plant for the Planet haben eine neue Aktion in Erndtebrück geplant. „Dieser Weg soll möglichst leicht zu gehen sein und uns Kindern und natürlich auch unseren Eltern Spaß machen. Wir wollen dort unser Wissen an andere Familien weitergeben und darauf aufmerksam machen, wiewichtig die Pflege und der Erhalt von einem Apfelbaum ist“, kündigen die Mitglieder von Plant for the Planet die geplante Apfelroute an.

„Natürlich wollen wir auch dazu auffordern neue Apfelbäume zu pflanzen. Wir wollen mit diesem Familienwanderweg aber auch Familien dazu animieren, mal wieder etwas gemeinsam zu unternehmen.“ Und etwas gemeinsam unternehmen können Familien auch in Erndtebrück, ohne weit weg zu fahren, sind die Mitglieder von Plant for the Planet überzeugt. „Zusätzlich glauben wir, dass wir es schaffen werden, durch Marketing und unsere Kontakte auch Tagestouristen hier nach Erndtebrück zu locken, was wiederum der gesamten Gemeindeguttun würde. Somit unterstützen wir mit diesem Weg auch die Geschäfte und die Gastronomie hier in unserer Heimat.“

Die Idee

Die Idee ist, dass alle Spielplätze, den Rosengarten und de neuen Bürgergarten in Erndtebrück über diesen Wanderweg verbunden werden. Es soll neun Stationen geben. An allen Stationen (Spielplätzen) werden Apfelbäume gepflanzt.

Dort wird es eine Tafel mit Informationen über diese Apfelsorte geben. „Des Weiteren wird es Informationen für die Eltern und ein Quiz für die Kinder geben. Das ganze wird begleitet von einem Comicapfel, der uns Kinder auf dem Weg hält und uns vieles rundum den Apfel erklärt.“

Der Weg

„Wir wollen der Gastronomie und den Geschäften anbieten, mit unserer Comicfigur Werbung zu machen. So stellen wir uns vor, dass die Bäcker vielleicht einen Apfelkuchen verkaufen, die Metzgereien eine Apfelleberwurst und die Gastronomie ein Apfeleis oder einen Apfelpfannkuchen.“

So soll der Weg funktionieren: Der Weg muss in eine Richtung gegangen, kann aber jederzeit unterbrochen werden. Beim nächsten Besuch können die Gäste da weiterlaufen, wo sie das letzte mal aufgehört haben. Zusätzlich soll es ein Quiz für die Kinder geben, bei dem sie Fragen bis zur nächsten Station versuchten können zu beantworten. Die richtige Antwort gibt es auf dem nächsten Schild. „Pause machen ist erwünscht, denn der Weg soll auch zur Erholung dienen.“ Eltern können ihre Kinder zwischendurch zum Beispiel auch auf den Spielplätzen spielen lassen, während sich erholen.

Die Finanzierung

„Wir haben ja unsere ,Gute Schokolade’. Diese möchten wir mit einem kleinen Aufschlag über die Geschäftsleute hier in Erndtebrück verkaufen. Ziel ist es, dass die Geschäftsleute den Aufschlag an uns als Spende weitergeben. Mit diesem Geld wollen wir dann diesen Weg finanzieren“, erklären die Mitglieder von Plant for the Planet.

Auch wollen sie Unternehmer ansprechen, ob sie ihren Kunden und Mitarbeitern eine Tafel der „Guten Schokolade“ schenken wollen. „Oder wenn ein Kunde eine Rechnung bekommt, kann eine Tafel Schokolade als Dankeschön beigelegt werden. Natürlich würden wir auch Spenden annehmen, dazu haben wir ein Spendenkonto bei der Volksbank Wittgenstein eingerichtet.“