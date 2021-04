Siegen-Wittgenstein: Bei der VHS Daumen am Puls der Zeit

Wechsel an der Spitze der Kreisvolkshochschule: Landrat Andreas Müller (Mitte) verabschiedet Winfried Hofmann in den Ruhestand und wünscht der neuen Leiterin der Kreis-VHS, Sandra Thiemt, viel Erfolg und gute Ideen für ihre Arbeit.

Sandra Thiemt übernimmt die Leitung der Volkshochschule von Winfried Hofmann.

Siegen-Wittgenstein. 15 Jahre lang war Winfried Hofmann Leiter der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein – zum 30. April geht er in den Ruhestand. Nachfolgerin wird Sandra Thiemt. Die 48-jährige geborene Siegenerin ist verheiratet und lebt in Kreuztal. Landrat Andreas Müller hat sich jetzt mit den beiden zur Amtsübergabe getroffen.

Er dankte Winfried Hofmann für seine engagierte Arbeit und wünschte Sandra Thiemt viel Erfolg und gute Ideen für die neue Aufgabe.„Für uns als Kreis ist unsere Volkshochschule ein kleines Juwel“, betonte der Landrat: „In einer Zeit, in der lebensbegleitendes Lernen immer selbstverständlicher wird, ist unsere Volkshochschule ein etablierter Anbieter sowohl für berufliche Fortbildungen, als auch von Angeboten für jedermann – von den Sprachkursen für den Urlaub über politische Bildung bis hin zu kreativen Kursen für die Freizeitgestaltung. Winfried Hofmann hatte immer den Daumen am Puls der Zeit und mit neuen Ideen und Angeboten nachhaltige Impulse gesetzt“, so Müller.

Winfried Hofmann hob den frühzeitigen Blick auf relevante Themen hervor: „Über das Waldsterben, die Klimaveränderung und den Einsatz von Wind- und Solarenergie haben wir schon in den 1990er-Jahren ausführlich informiert. Bis heute sind wir immer sehr nah am aktuellen Geschehen.“

Besonders gerne erinnert sich Hofmann an die Tagesfahrten zu Ausstellungen. „Das Gemeinschaftserleben mit den Teilnehmern gehört zu den unvergesslichen Momenten meiner Amtszeit.“

Sandra Thiemt übernimmt Leitung

Sandra Thiemt übernimmt die Leitung der Volkshochschule zu einem Zeitpunkt, in dem vieles nicht stattfinden kann oder als Online-Veranstaltung neu konzipiert werden muss – eine Entwicklung, die die neue Leiterin auch für die Zeit nach der Pandemie vorantreiben möchte.

Sandra Thiemt ist Diplom-Pädagogin und -Sozialarbeiterin. Seit Anfang März lernt Sandra Thiemt nun die VHS und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen. „Mir ist besonders wichtig, die bereits gut etablierten Strukturen und Abläufe innerhalb der VHS, die Winfried Hofmann über mehrere Jahre aufgebaut hat, weiterhin zu nutzen und auszubauen“, sagt Thiemt.

Bei seiner Verabschiedung im Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration sagte Winfried Hofmann mit einem Augenzwinkern: „Es ist an der Zeit, dass ich mich auch mal wieder mehr meinem Privatleben widme und Dinge tue, die man halt so in seiner Freizeit tut. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sandra Thiemt eine geeignete Nachfolgerin ist und ich die Leitung der VHS somit in gute Hände gebe.“