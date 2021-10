Siegen-Wittgenstein: Bürger spenden rund 90.000 Kilo Kleider

Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler haben bei der Kleidersammlung kräftig mit angepackt und viele Spenden sammeln können, auch in Wittgenstein.

Siegen-Wittgenstein. Die Sammelaktion des DRK Siegen-Wittgenstein kam überall im Kreisgebiet gut an – trotz verteilter Kleidersäcke mit falschem Aufdruck.

Rund 90.000 Kilo Altkleider sind dem Roten Kreuz in Siegen-Wittgenstein am Wochenende gespendet worden. „Angesichts der großen Flutkatastrophe und dass wir die Kleidersäcke aus den ausgefallenen Kleidersammlungen mit falschem Sammeldatum aus 2020 verteilt haben, ist das Gesamt-Sammelergebnis sehr gut ausgefallen. Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Spendenbereitschaft“, so DRK-Vorstand Dr. Martin Horchler.

Unterwegs mit 81 Fahrzeugen

241 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit 81 Einsatzfahrzeugen hatten die Straßen im gesamten Kreis Siegen Wittgenstein am Samstag angefahren und die bereitgestellten Kleiderspenden eingesammelt. „Ein besonderer Dank gilt erneut den vielen DRK und JRK-Helferinnen und Helfern für das große ehrenamtliche Engagement“, betonen Vorstand Dr. Martin Horchler, die stellvertretende Kreisrotkreuzleiterin Petra Trogisch sowie der Rotkreuzbeauftragte Bernd Wilbert Müller einstimmig.

„Das THW, die Reservistenkameradschaft, die Feuer- und Jugendfeuerwehren und viele mehr haben uns auch bei dieser Sammlung tatkräftig unterstützt. Man hat den Helferinnen und Helfern angemerkt, dass der Gemeinschaftserfolg und die gemeinsame Zusammenarbeit nach den vielen ausgefallenen Veranstaltungen, doch sehr motiviert und gut getan hat. Ebenso möchten wir uns bei den zahlreichen heimischen Unternehmen sowie den Städten und Gemeinden für Bereitstellung der vielen Lkw und Wiegemöglichkeiten herzlich bedanken.“

Erlös aus Weiterverkauf kommt Rotkreuzarbeit zugute

Die Kleiderspenden aus dieser Flächenkleidersammlung werden nun an einen Kleiderverwerter verkauft – und aus den Erlösen wird wiederum die Rotkreuzarbeit in Siegen-Wittgenstein mitfinanziert.

Das Rote Kreuz weist noch einmal darauf hin, dass am Samstag nicht abgeholte Kleiderspenden gerne zu den Öffnungszeiten im Siegener DRK-Kleiderladen, Hammerstraße 10, abgegeben werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei besonders vielen Kleiderspenden, unter der Rufnummer Tel. 0271/33716-0 nachträglich einen Abholtermin im Laufe der nächsten Tage zu vereinbaren.

