Siegen-Wittgenstein: E-Mails gehen an nicht Impfberechtigte

Wittgenstein. Das Siegener Impfzentrum erweitert den Kreis potenzieller Corona-Impflinge. Leider werden digitale Einladungen offenbar an Fremde weitergeleitet.

Das Siegener Impfzentrum erweitert den Kreis jener, für die jetzt eine Corona-Schutzimpfung möglich ist. So können sich nun auch Personen aus Berufsgruppen, die zum Beispiel regelmäßig in Pflegeheimen tätig sind, für eine Impfung anmelden. Leider wurden E-Mails von einigen der Empfänger an Nicht-Impfberechtigte weitergeleitet. Überhaupt soll die Zahl der Impfungen ab Montag deutlich erhöht werden, so die Kreisverwaltung, da ab sofort mehr Impfstoff verfügbar sei.

Die neuen Personen- und Berufsgruppen lädt das Impfzentrum gezielt per E-Mail zur Online-Anmeldung ein. Dabei geht es etwa um Heilmittel-Erbringer, Personal von Hilfsmittel- und Homecare-Diensten sowie Sanitätshäusern, Fußpfleger, Frisöre, Seelsorger, Personen, die bei der ambulanten Pflege Begutachtungs- und Prüftätigkeiten ausüben sowie Mitarbeitende der ambulanten Spezialpflege oder etwa der Stoma- und Wunderversorgung. Auch Zahnärzte, die häufig Corona-Patienten behandeln, gehören zur neuen Impfgruppe.

Bestimmte Berufsgruppen direkt angeschrieben

Wichtig zu wissen: Für diese Personengruppen ist eine Anmeldung über die Hotline oder die Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung nicht möglich. Diese Wege bleibt bis auf Weiteres Personen über 80 Jahren vorbehalten.

Deshalb hat der Kreis jetzt die betroffenen Einrichtungen oder Berufsgruppen direkt angeschrieben und gebeten, Personen zu benennen, die in diese Kategorien fallen und nun impfberechtigt sind. Diese Personen erhalten einen Link für ein Online-Portal, über das sie sich zur Impfung anmelden können.

Warnung: Zentrum überprüft die Daten

Zu den fehlgeleiteten E-Mails merkt die Kreisverwaltung an: „Rein technisch kann jeder, der den Link erhält, einen Impftermin vereinbaren. Und er wird auch zunächst eine Terminbestätigung erhalten.“ Allerdings überprüfe das Impfzentrum vereinbarte Termine und gleiche diese mit der Liste der Berechtigten ab. „Sollten dort Namen von Personen auftauchen, die keine Impfberechtigung haben, erhalten diese eine weitere Mail vom Impfzentrum, in dem der Termin wieder storniert wird.“

Meldungen über angeblich gefälschte Impf-Einladungen könnten nun aber auch tatsächlich Impfberechtigte verunsichern, befürchtet der Kreis. Deshalb bittet das Impfzentrum alle Personen, die zu den oben genannten Personenkreisen gehören und eine direkte Mail vom Impfzentrum erhalten, auch wirklich einen Termin zu vereinbaren.

Ab Montag bis zu 500 Impfungen täglich

Ab Montag, 1. März, sollen im Siegener Impfzentrum bis zu 500 Impfungen täglich stattfinden, kündigt der Kreis an – bei Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr täglich.

Unter anderem erhalten dann die ersten über 80-Jährigen ihre Zweitimpfung. Außerdem beginnt oder läuft parallel die Impfung von speziellen Berufs- oder Personengruppen, etwa aus der ambulanten Pflege, dem Rettungsdienst oder von Mitarbeitenden von Dienstleistern im Umfeld von stationären Pflegeeinrichtungen weiter. Zudem sollen grundsätzlich ab 8. März auch Impfungen für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher möglich sein. Ab sofort können ferner Personen, die aus medizinischen Gründen vorzeitig geimpft werden möchten, entsprechende Anträge beim Kreis Siegen-Wittgenstein stellen.

Zweitimpfungen für über 80-Jährige sind im Internet via www.116117.de oder die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, 0800/116 117 02, buchbar.

