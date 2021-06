Siegen-Wittgenstein: Ehrenamtliche besuchen einsame Menschen

Der DRK-Kreisverband hat einen ehrenamtlichen Besucherdienst ins Leben gerufen. Workshops dienen als Einstiegshilfe.

Siegen-Wittgenstein. Der DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein hat einen ehrenamtlichen Besuchsdienst ins Leben gerufen, der einsamen Menschen die Möglichkeit geben soll, mehr mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Außerdem soll das ehrenamtliche Engagement gefördert werden, denn eines der Ziele des Projekts ist es, engagierten Menschen die Möglichkeit zu geben, positive Veränderungen für einsame Menschen zu erwirken und niederschwellig weiterführende Hilfe zu vermitteln.

Aaysha Tuna Liaquat ist ehrenamtliche Helferin und führt seit Januar Besuche im Namen des DRK durch und berichtet von einer sehr befriedigenden Aufgabe: „Es gibt mir sehr viel, wenn ich merke, dass die eine Stunde in der Woche, die ich aus meiner Freizeit jemand anderem schenke, so viel bedeutet. Der ältere Herr, der von mir besucht wird, heißt Peter und er freut sich immer darauf und ruft auch vorher an, um sicher zu gehen dass ich auch komme. Das finde ich total schön.“

Workshops als Einstiegshilfe

Tuna Liaquat hat Erfahrung in Pflegeberufen und studiert Berufspädagogik für Gesundheits- und Sozialberufe, also ein echter Glücksgriff für den Besuchsdienst des DRK. „Nicht jeder der sich ehrenamtlich engagieren möchte, hat die entsprechenden Kenntnisse und das damit verbundene Selbstbewusstsein, solche Besuche eigenständig durchzuführen“, weiß Lisa Quinney, Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbandes und Organisatorin des Besuchsdienstes. „Deshalb sollen die zukünftigen ehrenamtlichen Besucher und Besucherinnen mit Workshops und Schulungen auf die Aufgabe vorbereitet werden“, ergänzt Quinney.

Der Besuchsdienst des DRK hat aber noch ein „gewisses“ Extra: Die ehrenamtlichen Besucher und Besucherinnen werden durch eine kompetente neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter geschult und diese sollen zukünftig selbst Hausbesuche und Begleitung bei Terminen anbieten, wenn die Umstände die Kompetenzen der Ehrenamtlichen übersteigen sollten. So können weiterführende Hilfsangebote vermittelt, oder bei Bedarf auch selbst unterstützt werden. Die Stelle ist zurzeit ausgeschrieben und wird voraussichtlich von der Glücksspirale gefördert.

Das DRK sucht noch Menschen gesucht, die gerne Besuche durchführen möchten, oder besucht werden möchten. Informieren kann man sich bei der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 8. Juni, um 18 Uhr online.

Eine unverbindliche Anmeldung zur Infoveranstaltung geht ganz einfach per Mail an: l.quinney@drk-siegen-wittgenstein.de oder telefonisch unter 0271/33716-4115.

