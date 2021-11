Siegen-Wittgenstein: Einwanderer-Kinder stärker machen

Gerade Kinder mit Einwanderungsgeschichte sind in der Zeit der Pandemie von besonderen Herausforderungen betroffen, etwa wenn das Kind neu in einem fremden Land ist, die Sprache nicht spricht und Menschen um es herum Maske tragen.

Wie können Pädagoginnen und Pädagogen unter den besonderen Umständen der Covid-Pandemie Zugang zu einem eingewanderten Kind erlangen?

Siegen-Wittgenstein. „Resilienz“ bezeichnet in der Psychologie die Art, wie sich Menschen an Veränderungen anpassen und Herausforderungen bewältigen. Gerade Kinder mit Einwanderungsgeschichte sind in der Zeit der Pandemie von besonderen Herausforderungen betroffen, etwa wenn das Kind neu in einem fremden Land ist, die Sprache nicht spricht und Menschen um es herum Maske tragen. Wie können Pädagoginnen und Pädagogen unter den besonderen Umständen der Covid-Pandemie Zugang zu einem eingewanderten Kind erlangen?

Auf diese und andere Fragen geht Dr. Kathrin Mikan, Kinder- und Neuropsychologin, in einem Online Vortrag ein. Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein (KI) hat sie dazu eingeladen.

Angebot für Pädagogische Fachkräfte

Der Vortrag trägt den Titel „Kinder mit Einwanderungsgeschichte in ihrer Resilienz durch gehirnbasierte Kommunikation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie stärken“.

Er findet am Donnerstag, 25. November, von 15.30 bis 17 Uhr statt und richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die in Kitas oder Grundschulen mit Kindern mit Einwanderungsgeschichte arbeiten.

Die Referentin Dr. Kathrin Mikan hat langjährige Erfahrungen, etwa als leitende Psychologin einer Station in einer Eltern-Kind-Klinik. Darüber hinaus war sie an verschiedenen internationalen Universitäten beschäftigt, an denen sie im Bereich der Gehirnforschung und Entwicklungspsychologie forschte. Ihre 2020 gegründete Firma „Superheldenkids“ hat das Ziel, durch Prävention die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern zu stärken.

Pädagogische Fachkräfte können sich bis Dienstag, 23. November, unter integration@siegen-wittgenstein.de zu dem kostenlosen Online-Vortrag anmelden. Für weitere Fragen steht Eva Gwozdz vom KI unter 0271/333-2338 zur Verfügung.

