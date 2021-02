Beruf Siegen-Wittgenstein: Glückwünsche an 17 neue Gesellen

17 junge Männer haben im Kreis die Gesellenprüfung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bestanden.

Siegen-Wittgenstein. 17 junge Männer haben im Kreis Siegen-Wittgenstein die Gesellenprüfung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bestanden, darunter auch zwei aus dem Altkreis Wittgenstein. Im Berufskolleg Technik in Siegen bekamen die frischgebackenen Fachkräfte in Kleingruppen unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen ihre Zeugnisse und Gesellenbriefe überreicht. Die obligatorische Freisprechungsfeier soll – wenn es die Situation dann erlaubt – im Herbst nachgeholt werden.

Viele Karrierechancen

Sowohl Berufsschullehrer Frank Möller als auch Karl-Friedrich Bublitz, Obermeister der Fachinnung Sanitär – Heizung – Klima (SKH) Siegen-Wittgenstein, beglückwünschten die jungen Gesellen. „Mit dieser Gesellenprüfung sind die jungen Leute zu gefragten und gut bezahlten Fachkräften in der Branche Sanitär – Heizung – Klima aufgestiegen. Nach der bestandenen Prüfung können die Gesellen als Facharbeiter im Bereich der Montage oder im Kundendienst arbeiten, ein Studium im Bereich der Haustechnik beginnen oder sich zum Meister weiterbilden und sich früher oder später mit eigenem Betrieb selbstständig machen“, erklärt der erfahrene Obermeister, der auch seinen beiden eigenen Auszubildenden zur bestandenen Prüfung gratulieren konnte.

Das Handwerk Sanitär – Heizung – Klima (SHK) befasst sich mit der kompletten Haustechnik und der Steuerung von haustechnischen Systemen wie Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen oder Sanitäranlagen. Die alltägliche Arbeit reicht von der Planung über die Erstellung bis hin zur Wartung der haustechnischen Anlagen. Zudem steht man täglich im Kundenkontakt. Die Ausbildungszeit zum Anlagenmechaniker im SHK-Handwerk beträgt dreieinhalb Jahre.

Gute Löhne für Fachkräfte

„Besonders wichtig ist mir, zu betonen, dass die Löhne im Handwerk und speziell im SHK-Handwerk – entgegen dem oft gehörten Vorurteil – nicht niedrig sind. Ganz im Gegenteil, denn gute Fachleute sind heutzutage rar und müssen dementsprechend entlohnt werden“, stellt Karl-Friedrich Bublitz klar. Selbstverständlich werden auch im SHK-Handwerk moderne EDV-Techniken eingesetzt. Zum Beispiel für die Steuerung, Reglung und Überwachung der Haustechnischen Anlage. Als Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär – Heizung – Klima ist man in der Regel in kleineren Betrieben beschäftigt, in denen die persönliche Ansprache geachtet wird.

Aus den Wittgensteiner Ausbildungsbetrieben haben die Gesellenprüfung bestanden (Wintergesellenprüfung 2020/2021, Einsatzgebiet Heizungstechnik): Louis Balz (Dieter Althaus, Erndtebrück) und Yannick Bernshausen (Peter Rothenpieler, Bad Laasphe).