Siegen-Wittgenstein: HIV-Infektionen im Kreis steigen an

Siegen-Wittgenstein. Es werden zunehmend HIV-Infektionen in Siegen-Wittgenstein festgestellt. Hierbei und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten gibt es Hilfe.

Seit 2010 ist laut RKI ein Anstieg der HIV-Neuinfektionen bei Menschen mit intravenösem Drogenkonsum zu verzeichnen. Dieser Trend ist auch in Siegen-Wittgenstein zu beobachten. Testungen auf HIV, Syphilis, Hepatitis und weitere sexuell übertragbare Infektionen (STI) bietet die HIV-/STI-Beratungsstelle des Gesundheitsamtes des Kreises Siegen-Wittgenstein an – anonym und kostenlos. Aber: „Die Hürde, das Gesundheitsamt aufzusuchen, ist für viele Menschen leider noch zu hoch. Aus diesem Grund haben wir ein neues Konzept für den Kreis Siegen-Wittgenstein entwickelt“, erklärt Katrin Spiekermann, HIV-/STI-Koordinatorin des Kreises.

Zukünftig können auch die Suchtberatungsstellen der AWO Siegen, Diakonie Siegen und des Diakonischen Werkes Wittgenstein ihrer Klientel direkt eine Testung auf HIV und weitere STI anbieten. Katrin Spiekermann erläutert: „Durch die Teilnahme und Mitarbeit im Netzwerk sexuelle Gesundheit im Kreis Siegen-Wittgenstein sind die Fachkräfte der drei Suchtberatungsstellen im Kreisgebiet für die Themen HIV, Hepatitis und weitere STI sensibilisiert. Aufgrund des Vertrauensverhältnisses zu den Klientinnen und Klienten haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit über sensible Themen wie Sexualität, sexuell übertragbare Infektionen und Schutzmöglichkeiten zu sprechen und sie eventuell zu überzeugen, sich testen zu lassen.“

Zum Einsatz kommt in diesem Setting für die Testung auf HIV, Syphilis und Hepatitis die sogenannte Trockenblutanalyse. Hierfür wird Blut aus der Fingerbeere auf ein Filterpapier getropft, das nach der Trocknung in ein Labor eingesendet und dort untersucht wird. Für die Testung auf Chlamydien und Tripper werden Selbstabstriche bzw. Urinproben benötigt. „Die Probenentnahme ist sehr unkompliziert, so dass die Fachkräfte in den Beratungsstellen nach einer Grundlagenschulung durch das Gesundheitsamt das neue Angebot zukünftig ihrer Klientel anbieten können“, so Spiekermann.

Mit diesem einzigartigen Kooperationsangebot wird es künftig noch mehr Testangebote in Siegen-Wittgenstein geben. Die Suchtberatungsstellen sind sich einig: „Die Einbindung der Themen Sexualität und sexuelle Gesundheit in unsere Beratungsarbeit sind für uns von großer Bedeutung. Das neue Angebot stellt für unsere Arbeit eine wichtige und sinnvolle Ergänzung dar.“Natürlich gibt es auch weiterhin die bewährten anonymen und kostenlosen Angebote des Gesundheitsamtes. Weitere Informationen zum Angebot in Siegen-Wittgenstein und den Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden Interessierte unter www.siegen-wittgenstein.de/aidsberatung.

