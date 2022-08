Blurred sad boy leaning open hand against glass door.

Kinder Siegen-Wittgenstein: Kindeswohlgefährdung steigt an

Siegen-Wittgenstein. Immer mehr Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdung werden im Kreis geprüft. Ein deutlicher Prozentsatz davon erweist sich als fundiert.

In sieben Jahren sind im Kreis Siegen-Wittgenstein die Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls deutlich angestiegen – dies geht aus einer Statistik von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (statistisches Landesamt)hervor.

Demnach ist die Zahl der Verfahren von 522 im Jahr 2014 auf 894 im Jahr 2021 angestiegen. Bei den meisten dieser Verfahren – nämlich in 293 Fällen – stellte sich nach der Prüfung heraus, dass zwar keine Kindeswohlgefährdung vorliege, jedoch aber Hilfebedarf bestünde. Die Fälle der akuten Kindeswohlgefährdung hingegen sind seit einem Spitzenwert (127) im Jahr 2018 bis 2021 auf 105 Fälle gesunken.

Deutliche Differenz bei latenter Kindeswohlgefährdung

Eine deutliche Differenz zwischen 2014 und 2021 besteht jedoch bei den Fällen latenter Kindeswohlgefährdung: Die sind von 86 Fällen in 2014 auf 120 in 2021 angestiegen. In 267 Fällen hingegen stellte sich im vergangenen Jahr heraus, dass wohl weder eine Kindeswohlgefährdung noch Hilfebedarf vorliege.

Die meisten Hinweise zur Prüfung kamen 2021 von der Polizei oder vom Gericht – insgesamt 249 solcher Meldungen gab es, ein Anstieg seit 2014 mit 87 Meldungen. Auch die Hinweise aus den Schulen und Kitas häufte sich und hat sich beinahe verdoppelt: 116 solcher Meldungen gab es 2021. Von Verwandten und Bekannten kamen 130 Hinweise – diese Zahl ist relativ stabil geblieben.

Im Jahr 2021 haben die Jugendämter in ganz Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihres Schutzauftrags in 55.363 Fällen eine Einschätzung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorgenommen. Das waren 1,9 Prozent mehr als im Jahr 2020 (54.347) und 40,2 Prozent mehr als im Jahr 2017 (39.478). Laut IT.NRW wurde im Jahr 2021 in rund einem Viertel der Verfahren eine akute (7411) bzw. eine latente (6463) Gefährdung des Kindeswohls festgestellt.

