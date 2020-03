Siegen-Wittgenstein: Kreissportbund sammelt Sport-Videos

Siegen-Wittgenstein. Vorteil ist, dass sich Vereine oder Übungsleiter einer breiteren Masse vorstellen und somit auch ihren Bekanntheitsgrad erweitern können.

Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein bietet ab sofort allen Vereinen, Kitas, Schulen, Trainern, Übungsleitern und allgemein allen Sportbegeisterten auch in Wittgenstein an, die aktuell in Vielzahl produzierten Sport-Videos auf der neuen Youtube-Plattform des KSB hochzuladen.

„Wir sind begeistert davon, wie die Menschen die aktuelle Situation meistern und den Sport per Video in die Wohnzimmer bringen. Unsere Vereine sind trotz Corona extrem aktiv und bieten in vielen Bereichen ihre Hilfe an. Das unterstreicht auch noch mal den gesellschaftlichen Stellenwert und die Wichtigkeit der Sportvereine im Allgemeinen. Damit sich nun die Suche nach passenden Inhalten nicht ganz so schwierig gestaltet, möchten wir auf unserem Kanal alle Videos sammeln und dem Nutzer zu Hause näher bringen“, so der stellvertretende Geschäftsstellenleiter, Daniel Ruiz.

Bereits jetzt finden sich einige Inhalte zum Thema Rehasport oder Box Aerobic auf dem KSB-Kanal wieder. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Vereine oder Übungsleiter einer breiteren Masse vorstellen und somit auch ihren Bekanntheitsgrad erweitern können. Treu dem Motto „Wir bewegen Siegen-Wittgenstein“ weist der KSB an dieser Stelle daraufhin, dass Bewegung trotz eingeschränkter Möglichkeiten ein ganz wichtiger Faktor bleibt, um auch weiterhin die physische und psychische Gesundheit zu fördern.

Daniel Ruiz abschließend: „Wir freuen uns über alle möglichen Inhalte. Der Phantasie sind keine Grenzen auferlegt. Daher können wir nur an alle appellieren: Sagt uns Bescheid oder schickt uns Eure Videos – wir freuen uns darauf! Außerdem ist es gut möglich, dass wir am Ende der Krise einige besonders oft angeklickte Videos mit einer Besonderheit überraschen.“

Der neuen Youtube-Kanal im Internet: https://www.youtube.com/channel/UC0LmadyMGpLD9K8jRV68yQQ/