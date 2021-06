Siegen-Wittgenstein: Maler und Lackierer ziehen Bilanz

Ansteigende Preise bei den Baustoffen und die Prüfungsangst einiger Lehrlinge sind Themen bei der virtuellen Versammlung.

Kreis Siegen-Wittgenstein. Zur ersten virtuellen Versammlung trafen sich kürzlich die Mitglieder der Maler- und Lackierer-Innung Westfalen-Süd. Lehrlingswart Oliver Schrey nutzte die Gelegenheit, um seine Innungskollegen zum aktuellen Stand der Gesellen- und Zwischenprüfungen zu informieren. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr keine Zwischenprüfung stattgefunden hat, haben einige Lehrlinge nun Prüfungsängste. „Diese Ängste müssen wir ihnen nehmen und sie gut auf die Prüfung vorbereiten“, so der engagierte Lehrlingswart. In diesem Jahr finde die Zwischenprüfung verspätet im November statt. Das Thema „Ausbildung“ liegt der Innung am Herzen. Einige Mitglieder erklärten sich deshalb auch gerne bereit, bei den anstehenden Prüfungen zu unterstützen, so beispielsweise durch die Übernahme der Aufsicht in den Prüfungen.

KH-Geschäftsführer Jürgen Haßler brach zudem eine Lanze für das Ehrenamt: „Das liegt mir wirklich sehr am Herzen, denn das Ehrenamt ist auch in der Kreishandwerkerschaft die bestimmende Größe.“

Wechsel im Vorstand

Der durch Ausscheiden eines Vorstandskollegen freigewordene Platz im Innungs-Vorstand, konnte durch Thomas Klein, Kreuztal (Malermeister Klein GmbH) neu besetzt werden. Anschließend wurde der Haushalt 2021 einstimmig verabschiedet.

Obermeister Sven Zöller gab einen kurzen Überblick zur aktuellen Lage: „Das Maler- und Lackiererhandwerk ist bisher zum Glück glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Die allgemeine Auftragslage ist weiterhin gut. Durch die erforderlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und die für die Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung gestellten Tests, sind wir allerdings mit zunehmender Bürokratie, einem finanziellen und zeitlichen Mehraufwand konfrontiert.“

Im anschließenden Austausch unter den Innungsmitgliedern wurde deutlich, dass Kunden zunehmend danach fragen, ob die Handwerker getestet sind, bevor sie das Haus betreten. Insbesondere älteren Kunden sei dies wichtig.

Preisexplosion bei Baustoffen

Ein weiteres Thema, das die Branche beschäftigt, ist die Preisexplosion bei Baustoffen. Durch verschiedene Gründe wie die Blockade von Seecontainern, Naturkatastrophen, Großbrände in Produktionsanlagen kommt es aktuell zu Lieferengpässen und damit verbundenen Preiserhöhungen für Materialien. Insbesondere Trockenbau-Materialien seien knapp. Auch Farben würden vermutlich nachziehen, so Obermeister Sven Zöller. Diese Entwicklung müsse man genau beobachten. Sie stelle die gesamte Branche vor Herausforderungen.

Abschied

Geschäftsführer Jürgen Haßler nutzte die Versammlung, um sich von den Mitgliedern der heimischen Maler- und Lackierer-Innung zu verabschieden. Nach rund 45 Jahren bei der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd geht Jürgen Haßler in den Ruhestand und macht den Weg frei für Stefan Simon, der ab 1. Juli in seine Fußstapfen treten wird.

