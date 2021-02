Siegen-Wittgenstein: Miteinander der Angebote im Fokus

Neue Leitlinien sollen die Basis sein für die Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans. Am 10. März beraten Kreis-Politiker erstmals darüber.

Siegen-Wittgenstein. Die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe haben neue Leitlinien für Bus und Bahn in der Region erarbeitet. Einen gemeinsamen Entwurf beraten die Politiker im Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur des Kreises Siegen-Wittgenstein erstmals am 10. März.

Die Nahverkehrspläne

Hintergrund: In regelmäßigen Abständen werden neue Nahverkehrspläne für die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe aufgestellt – immer „bei Bedarf“, wie es im Gesetz heißt. In diesen Plänen wird unter anderem festgelegt, wie das Bus- und Mobilitätsangebot für die Region aussehen soll, wie das Tarifsystem gestaltet wird oder an welchen Standards sich zum Beispiel die In­frastruktur an den Haltestellen orientieren muss. Die neuen Leitlinien sollen nun Basis sein für die Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans.

Die neuen Ziele

Mit den neuen Leitlinien solle unter anderem „ein Paradigmenwechsel vollzogen werden“, erläutert Landrat Andreas Müller: „Bei unseren künftigen Planungen soll nicht mehr das einzelne Verkehrsmittel im Fokus stehen, sondern das intelligente Zusammenspiel aller Mobilitätsangebote.“ Und hier werde sich „absehbar in den nächsten Jahren sehr viel bewegen: von On-Demand-Angeboten, die man per Smartphone bestellen kann, über autonomes Fahren bis hin zum Fahrzeug-Sharing.“

Grundsätzlich verfolgen die neuen Leitlinien das Ziel, Verkehre zu vermeiden oder auf den ÖPNV zu verlagern und den ÖPNV zu verbessern. Dabei werden für die Schiene schnelle und direkte Verbindungen in die benachbarten Ballungsräume Köln, Rhein-Main und Dortmund mindestens im Stundentakt gefordert – und ebenfalls im Stundentakt eine Direktverbindung in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf.

Die Busverbindungen

Wesentlich für die Busverbindungen im Kreisgebiet: auf allen Linien werktags zwischen 4 und 20 Uhr ein Grundangebot im Stundentakt. Auf den Hauptachsen Siegen – Kreuztal – Netphen und nach Freudenberg zwischen 6 und 20 Uhr sogar ein 15-Minuten-Takt und abends bis 1 Uhr ein 30-Minuten-Takt. An Sonn- und Feiertagen auf allen Linien ein Grundangebot im 120-Minuten-Takt und auf den Hauptlinien von 6 Uhr bis Mitternacht ein 30-Minuten-Takt.

Die Qualitätsstandards

Auch für Qualitätsziele wie Sauberkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sozialstandards sollen laut dem Entwurf der Leitlinien Vorgaben im künftigen Nahverkehrsplan gemacht werden. Genauso wie für die eingesetzten Fahrzeuge mit Blick auf Barrierefreiheit, Klima- und Umweltschutz. Zudem soll in beiden Kreisen jeweils eine Mobilitätszentrale errichtet und die wichtigen Haltestellen oder Verknüpfungspunkte in den nächsten Jahren schrittweise mit Fahrgast-Informationsanlagen ausgestattet werden, die Echtzeit-Informationen liefern.

Nach der Beratung des Entwurfs im Kreistag sind zwei Workshops vorgesehen – einer mit Vertretern der Kreistagsfraktionen, einer mit Vertretern der elf Städte und Gemeinden.

