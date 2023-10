Siegen-Wittgenstein: Neuer Rekord bei Krankschreibungen

Siegen-Wittgenstein. Die AOK NordWest hat ihre Statistiken für den Kreis ausgewertet: Das ist die Hitliste der Gründe für Krankschreibungen in Siegen-Wittgenstein.

Der Krankenstand bei den rund 43.900 bei der AOK NordWest versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Kreis Siegen-Wittgenstein ist im ersten Halbjahr 2023 weiter gestiegen. Das berichtet die Krankenkasse anhand von eigenen Statistiken.

Demnach betrug er 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 7,2 Prozent. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Krankenstand noch bei 5,7 Prozent. Am höchsten war der Krankenstand im März 2023 mit 8,6 Prozent. „Nach dem Rekordhoch im Jahr 2022 sind die Fehlzeiten auch in 2023 weiter gestiegen. Ursache waren nach wie vor deutlich mehr Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten und Erkältungskrankheiten“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Nach einem Rückgang der Krankschreibungen in den ersten beiden Coronajahren sind durch den Wegfall der Abstands- und Hygieneregeln insbesondere die Infektionskrankheiten rasant angestiegen.

Hauptgrund für Krankschreibung

Der Anteil der Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen an allen AU-Fällen lag im ersten Halbjahr 2023 bei 28,8 Prozent und so an erster Stelle. Im Vergleichszeitraum 2021 hingegen lag deren Anteil bei nur 11,1 Prozent (2022: 24,6 Prozent). „Atemwegserkrankungen verursachten damit mehr als doppelt so viele Arbeitsausfälle als vor zwei Jahren“, so Schneider. Danach folgten Muskel- und Skeletterkrankungen (13,8 Prozent), Verdauungserkrankungen (5,7 Prozent) und Verletzungen mit einem Anteil von 5,5 Prozent an allen AU-Fällen.

Die Erwerbstätigen im Kreis Siegen-Wittgenstein fehlten im ersten Halbjahr 2023 durchschnittlich an 13,2 Tagen im Job. Im Vergleich zum Vorjahr stieg damit die Zahl der AU-Tage um 0,8 Prozent.

Im Branchenvergleich ist der höchste Krankenstand bei den AOK-Mitgliedern im Kreis Siegen-Wittgenstein im ersten Halbjahr 2023 mit 8,8 Prozent in der Branche Öffentliche Verwaltung und Sozialversicherung zu beobachten. Der niedrigste Wert war in der Branche Banken und Versicherungen mit 5,2 Prozent festzustellen.

Gesundheitsförderung

Um die Lebensqualität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern, unterstützt die AOK NordWest Unternehmen im Kreis Siegen-Wittgenstein seit Jahren mit speziellen Angeboten zur Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). „Wir bauen unsere Angebote immer weiter aus. Mit speziellem Know-how durch eigene qualifizierte Präventionsfachkräfte, persönlicher Beratung und bedarfsgerechten BGF-Angeboten unterstützen wir Unternehmen in der Region dabei, ihre Beschäftigten im Rahmen von Präventions- und Gesundheitsprogrammen zu schützen“, so Schneider.

