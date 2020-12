Siegen-Wittgenstein: Notebooks für das Homeschooling gesucht

Um auch künftig vernünftig am Unterricht auf Distanz teilnehmen zu können, benötigen die Jugendlichen in den Wohngruppen des CJD weitere Notebooks.

CJD Siegen-Wittgenstein: Die Ausstattung der in den Wohngruppen lebenden Jugendlichen reicht für das Homeschooling nicht aus.

Birkelbach. Die Corona-Pandemie beeinflusst das tägliche Leben – auch in den Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe. Durch die aktuelle Schließung der Schulen und den Übergang zum digitalen Homeschooling zeigt sich in der stationären und teilstationären Familienhilfe eine besondere Herausforderung: „Wir haben feststellen müssen, dass die Ausstattung unserer in den Wohngruppen lebenden Jugendlichen mit Notebooks nicht ausreichend für das Homeschooling ist“, betont Wolfgang Langenohl, Fachbereich- und Einrichtungsleiter der Jugendhilfe im CJD Siegen-Wittgenstein. Gegenwärtig sei jede Wohngruppe zwar mit einem Gerät für schulische Zwecke und zum Spielen, bzw. Surfen im Internet, ausgestattet, doch genüge dies nicht, um aktuell den Anforderungen des Homeschoolings gerecht werden zu können.

E-Learning nimmt weiter zu

Da der Anteil des E-Learnings voraussichtlich auch zukünftig weiter zunehmen wird, werden mehr Notebooks für die Kinder und Jugendlichen benötigt. „Daher wenden wir uns an die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Siegen-Wittgenstein: Haben Sie privat oder geschäftlich funktionsfähige und internetfähige Notebooks, die Sie aussortieren möchten? Wir haben gegenwärtig einen hohen Bedarf und würden uns über Sachspenden sehr freuen“, betont Wolfgang Langenohl.

Außerdem gibt es in den Wohngruppen, in der Kindertagesbetreuung und den Ambulanten Hilfen aktuell einen hohen Bedarf an Schutzmaterial (wie FFP2-Masken, Mund-Nasen-Schutz, Stoffmasken). Ziel ist es, das Ansteckungsrisiko in der Kinder- und Jugendhilfe für alle Beteiligten so weit zu reduzieren, wie möglich.

„Dabei gilt es, die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und Familien ebenso zu schützen, wie unsere Mitarbeitenden, die auch in dieser Krisenzeit weiter ihren Dienst leisten und die wichtigen Angebote weiter ermöglichen“, so Langenohl.

Wer Masken besitzt oder nähen kann und diese spenden möchte, kann sich gerne bei der Einrichtungsleitung melden unter wolfgang.langenohl@cjd.de. Die Masken werden dann an alle Jugendhilfe- Einrichtungen des CJD Siegen-Wittgenstein verteilt. „Wir danken schon jetzt allen für die Unterstützung“, so Wolfgang Langenohl.