Siegen-Wittgenstein: Polizei warnt vor Stromzähler-Betrügern

Siegen-Wittgenstein. Sie rufen als Energieberater eines Stromversorgers an, haben aber nur „Abzocke“ im Sinn. Polizei-Ermittler erklären, wie die Masche funktioniert.

Vor Stromzähler-Betrügern warnt derzeit die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. „Sie rufen an und geben sich als Energieberater eines Stromversorgers aus“, heißt es in der aktuellen Warnung der Ermittler via Facebook. „Im Verlauf des Telefonats bitten sie um eine Anpassung oder Änderung des aktuellen Stromvertrags. Dann fragen die angeblichen Berater nach Kundendaten und insbesondere der Stromzähler-Nummer. Wenn man Pech hat, geht alles ganz schnell – und der Stromvertrag ist gekündigt oder wurde manipuliert. Über die Stromzähler-Nummer kann dann jedermann ohne weitere Legitimation bestehende Verträge zu diesem Stromzähler kündigen oder ändern. Doch Achtung: Das kann in solchen Fällen reine Abzocke sein!“

Steigende Strompreise

Genau diese Masche versuchten die Betrüger gerade „in vielen Haushalten im Kreisgebiet“, berichtet die Polizei weiter. „Schon mehrere Anrufer haben uns von einer solchen aktuellen Erfahrung berichtet.“ Eine Anzeige zum Thema sei bereits am Freitag eingegangen.

„Die Anrufe passieren vermutlich im Hintergrund der derzeit ansteigenden Strompreise“, schätzen die Ermittler der Polizei. „Betrüger sehen und nutzen diese Nische. Sie gelangen über ihre Anrufe an sensible Daten wie insbesondere Stromzähler-Nummern.“ Was so harmlos klinge, könne „in Wirklichkeit sehr gefährlich sein“.

Tipps im Überblick

Konkrete Tipps der Polizei für die Verbraucher:

Wer einen solchen Anruf entgegennimmt, sollte auf gar keinen Fall sensible Daten herausgeben wie etwa die Stromzähler-Nummer.

Äußerste Vorsicht bei Vertragsänderungen.

Das Telefonat beenden und sich anschließend beim Stromversorger versichern, ob der Anruf wirklich von diesem stammt.

