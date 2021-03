Siegen-Wittgenstein: Walking Football einmal wöchentlich

Der Kreissportbund macht neues Angebot, und zwar ab 19. April jeweils montags von 17 bis 18 Uhr. Zielgruppe: Frauen und Männer ab etwa 50 Jahren.

Siegen-Wittgenstein. Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein bietet zwischen den Oster- und Sommerferien einmal wöchentlich eine Stunde „Walking Football” an. Ab dem 19. April wird jeweils montags von 17 bis 18 Uhr auf dem Multifunktionsfeld des Siegener TeamSportPark im Oberen Leimbachtal gekickt werden. Angesprochen sind alle Frauen und Männer ab etwa 50 Jahren, die Lust haben, diese etwas abgewandelte Form des Fußballs zu entdecken.

Wörtlich übersetzt ist „Walking Football” Fußball im Gehen. Walking Football spielt man also im Gehen – Laufen, Sprinten, Tackling und Foulspiel sind strikt verboten. Der Ball darf nur in Kniehöhe gespielt werden. Walking Football ist dabei Gesundheits- und Wettkampfsport zugleich.

Sport einfach ideal für Ältere

Dadurch, dass keine Sprints oder schnelle Laufbewegungen erlaubt sind, ist der Sport ideal für Ältere, die sich noch körperlich betätigen wollen, aber der Körper nicht mehr so mitmacht. Ebenso ist er ideal für Jene, die zum Beispiel nach Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht mehr so können, wie sie wollen. Aber auch Menschen, bei denen die Gelenke nicht mehr mitspielen, dürfen sich freuen, sich unter Wettkampf-Bedingungen mit anderen messen zu dürfen. Zudem ist es beim Walking Football egal, ob Frau oder Mann, ob alt oder jung, ob dick oder dünn diese Sportart ausüben.

Teilnahme bis zu den Sommerferien kostenlos

Der Kreissportbund bietet Walking Football als Angebotseinführung im Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW!” an. Die Teilnahme an den Einheiten bis zu den Sommerferien ist daher kostenlos. Ob und in welcher Form das Angebot dann weitergeführt wird, entscheidet sich im Sommer.

Wer mitmachen möchte, kann sich einfach unter Angabe des Alters und der Kontaktadresse beim KSB per E-Mail an info@ksb-siwi.de anmelden.

