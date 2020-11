Simon Spies aus Weidenhausen nun auch Bundessieger

Herzlichen Glückwunsch: Simon Spies, Informationselektroniker Fachrichtung Bürosystemtechnik aus Weidenhausen, hat seine Ausbildung jetzt mit dem Sieg beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf nationaler Ebene gekrönt – als 1. Bundessieger. „Natürlich freut man sich da“, sagt der 22-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion – auch wenn der eigentliche Bundeswettbewerb leider nicht stattgefunden habe. Abgesagt wegen Corona.

Noch eine Auszeichnung Für Simon Spies und seinen Siegener Ausbildungsbetrieb „Hees Bürowelt“ ist der errungene Bundessieg ein tolles Ergebnis, das sich auch jüngst auch in einer Auszeichnung widerspiegelte. So erhielt Hees vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ die Auszeichnung als eines der besten Ausbildungsunternehmen in ganz Deutschland im Jahr 2020.

Wie kam es aber zu dem Sieg, nachdem Spies bereits auf Ebene der Handwerkskammer Südwestfalen und auf NRW-Landesebene ganz vorn lag? „Das Ergebnis war ja, dass die Note meiner Abschlussprüfung die beste in ganz Deutschland war“, erklärt Spies. Und daran hatte sich das Bewertungskomitee des Bundesleistungswettbewerbs am Ende orientiert. Erreicht hatte Spies dabei 93,33 von 100 Punkten – „das ist ein ,Sehr gut’. Es hat also schon in der ersten Runde gepasst.“

Von Anfang an mit offenen Karten

Natürlich habe er damit begonnen, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten, sagt Spies – bis ihn der Zen­tralverband des Deutschen Handwerks vorsorglich abgesagt habe. Zum Glück relativ frühzeitig, so der Weidenhäuser. Da hätten die Organisatoren mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen „von Anfang an mit offenen Karten gespielt“.

Eine Schlussfeier für die erfolgreichen Absolventen soll es aber dennoch geben – und zwar am Samstag, 5. Dezember. Dann sollen laut Spies die neuen Bundessieger im Elektro-Handwerk ab 13 Uhr live in Berlin zugeschaltet sein. Und auch das ist schon eine besondere Auszeichnung, denn: Die Ehrenrede wird dieses Jahr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten.

Sorge um die Internet-Verbindung

Zu Wort kommen werden aber auch die Bundessieger selbst. „Ich werde da also auch etwas sagen“, so Simon Spies. Was genau, das müsse er aber noch vorbereiten. Das Ergebnis ist jedenfalls öffentlich zu sehen, denn: Per Internet-Livestream kann die Abschlussfeierlichkeit unter zdh.de/plw-2020 online mitverfolgt werden. Simon Spies rechnet damit, dass „meine Geschwister, meine Eltern, meine Freundin und meine Freunde zuschauen. Mal sehen, wer sich da so interessiert.“

Sorge macht dem Informationselektroniker allerdings, dass er von seinem Heimatort Weidenhausen aus womöglich Übertragungsprobleme bekommt – „weil die Internet-Verbindung in Wittgenstein so schlecht ist, dass sie vielleicht nicht funktioniert“ – weder fürs flüssige Streamen der Veranstaltung, noch für ein ruckelfreies Senden des eigenen Video-Bildes in die Bundeshauptstadt. „Vielleicht muss ich dann zu meiner Schwester in der Nähe von Wetzlar“, hat sich Spies schon einen Plan B zurechtgelegt. „Ich würde nämlich schon gerne teilnehmen.“

„Persönliche Kenntnisse mit angeeigneten Fachwissen wunderbar kombiniert“

Übrigens: Der Weidenhäuser reiht sich nach seinem Kammer- und Landessieg als bereits sechster Bundessieger aus dem Siegener Haus „Hees Bürowelt“ in die lange Erfolgsgeschichte der Nachwuchsschmiede ein. Ausbildungsleiter Gregor Kölsch betont stolz: „Die herausragenden Leistungen von Simon Spies bestätigen unsere hochwertige Ausbildung. Simon hat seine persönlichen Kenntnisse mit dem angeeigneten Fachwissen in den Prüfungen wunderbar kombiniert.“ Mittlerweile ist Spies als Projektmanager tätig für „Ache Engineering“ im hessischen Leun bei Wetzlar, einem Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Photovoltaik und Kathodischen Korrosionsschutz.