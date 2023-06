So feiert der Schießverein Erndtebrück sein Traditionsfest

Erndtebrück. Am Wochenende ist es soweit: Am Fuchsrain wird wieder Schützenfest gefeiert – mit Livemusik. Das erwartet die Besucher.

Der Schießverein Erndtebrück 1911 feiert am kommenden Samstag, 17. Juni, sein traditionelles Schützenfest am Fuchsrain. Wie schon im vergangenen Jahr werden die Schützen und ihre Gäste bei gutem Wetter im Kleinkaliber-Stand der Anlage feiern. Hier haben die Aktiven des Vereins viele Arbeitsstunden investiert, um für große Feiern einen würdigen Rahmen zu bieten. „Der erste Versuch in 2022 war so erfolgreich, dass wir an dem Konzept festhalten werden“, sagt der Vereinsvorsitzende Günter Schmidt.

Der Schießverein setzt dabei auf ein familiäres Fest. Neben der dazu passenden Atmosphäre legen die Schützinnen und Schützen am Fuchsrain Wert auf familienfreundliche Preise und Angebote. „Wir wollen unsere Gäste nicht überfordern, jeder soll zu uns kommen können“, so Schmidt.

Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit der Begrüßung der Gäste und der befreundeten Vereine. Eine halbe Stunde später wird es dann ganz offiziell. Der neue Schützenkönig und der neue Jugendkönig erhalten ihre Königsketten inklusive aller dazugehörigen Orden und Ehrenzeichen. In diesem Jahr wird es zur Krönung ebenfalls ziemlich familiär zugehen, denn zwei Familien haben bei den Preisen mächtig zugeschlagen.

Ein spannendes Schießen

Ein kurzer Blick zurück: Der Schießverein Erndtebrück 1911 ermittelt seine Regenten seit der 100-Jahr-Feier am Himmelfahrtstag. Das Schützenfest wird dagegen immer am dritten Samstag im Juni gefeiert. Am Vatertag setzte sich am frühen Abend Uli Feige zum zweiten Mal in seiner Karriere die Krone aufs Haupt. „Was will ich denn machen, der Kalle hat doch vorgelegt“, hatte Feige kurz zuvor noch gesagt. Mit Kalle war sein eigener Enkel Kalle Treude gemeint, der mit einem zielsicheren Schuss den Jugendvogel von der Stange geholt hatte. Nach einem spannenden Schießen sicherte sich dann der Großvater den Königstitel und sorgte damit auch für einige Freudentränen bei seiner Tochter, die ebenfalls beim Vogelschießen am Fuchsrain aktiv und vor allem zielsicher mit dabei war. „Er hat es sich so sehr gewünscht“, sagte Rebecca Treude mit einem Lächeln im Gesicht.

Aber damit nicht genug – nur eine Woche später zeigte auch die dritte im Bunde der Familie, wie man Titel gewinnt. Uli Feiges Enkelin Ilvy sicherte sich bei den Bogenschützen ebenfalls den Jugendtitel. Unter den Preisträgern des Vogelschießens wird auch eine weitere Familie stark vertreten sein.

Uli Feige hat bereits an Christi Himmelfahrt den Vogel von der Stange geholt. Am Wochenende wird er endlich gekrönt. Foto: Nasser Trabulsi

Den Weg zum Vogel schoss die Familie Berretz fast im Alleingang frei. Filius Christian Berretz (Krone), Mutter Marita Berretz (Zepter) und Vater Jürgen Berretz (rechter Flügel) trafen in kurzer Folge. Zum Höhepunkt der Krönung werden die beiden Regenten des Jahres 2022 – Schützenkönigin Lara Althaus und Jugendkönig Bastian Roggenkamp – ihre Insignien an ihre Nachfolger übergeben.

Danach wird groß gefeiert. Bei gutem Wetter wird das Fest fast vollständig unter freiem Himmel stattfinden. Auf der 50 Meter langen Schießbahn ist reichlich Platz für feierlustige Schützinnen und Schützen. Als Gastvereine werden in diesem Jahr der Schützenverein Benfe, der Schützenverein Sohlbach, der Erndtebrücker Schützenverein und die Schützen aus Elsoff erwartet. Für den richtigen musikalischen Rahmen wird die Band „Let’s Dance“ sorgen – so wie auch bereits in den Jahren zuvor.

