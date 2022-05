Hilfsaktion So helfen Bad Laaspher Jugendliche Kindern in Uganda

Bad Laasphe. Viele Kinder in Afrika leben unter sehr schlechten Bedingungen. Bad Laaspher Schüler wollen ihnen helfen und überlegen sich eine besondere Aktion.

Im Erdkundeunterricht der Klasse 9a des Gymnasiums Schloss Wittgenstein (GSW) kam im Rahmen des Themas „Eine Welt – eine ungleiche Welt“ bei den Schülerinnen und Schülern die Frage auf, wie man Kindern in Afrika, die unter sehr schlechten Bedingungen leben, unterstützen kann. Schnell waren sich die Jugendlichen einig, dass man etwas unternehmen sollte. Zusammen mit ihrem Lehrer Jonas Heß, der momentan sein Referendariat am GSW absolviert, überlegten sie, wie sie aktiv etwas tun könnten und entdeckten die Hilfsorganisation „Abaana“.

„Abaana“ ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein, der sich um Kinder in Uganda kümmert, insbesondere um die schulische Bildung in einem kleinen Dorf namens Nyamirima. „Abaana“ bedeutet Kinder auf Rutooro, einer Bantu-Sprache, die in Uganda gesprochen wird.

Nützliche Gegenstände gesammelt

„Seit März 2015 unterstützen wir einen Kindergarten, eine Grundschule und seit drei Jahren auch eine Secondary School im Dorf Nyamirima“, berichtet Birgit Stall von der Hilfsorganisation. „Wir sichern den Schulbesuch der mittlerweile 800 Kinder im Alter zwischen 4 und 16 Jahren. Ergänzend dazu unterstützen wir Umweltprojekte wie die Erschließung von Trinkwasserquellen sowie den Bau von Energiesparkochöfen.“

Lesen Sie auch:Kinder aus der Ukraine im Unterricht

Die Schülerinnen und Schüler des GSW sammelten voller Eifer mit Unterstützung ihrer Eltern nützliche Gegenstände wie Zahnbürsten, feste Seifen, Stifte, Waschlappen, Hygieneartikel, Spielsachen, Collegeblöcke, Malsachen, Zahnpasta und packten in Abstimmung mit der Hilfsorganisation bunte Päckchen. Mehr als 500 Artikel kamen so zusammen.

Gemeinsam Briefe verfasst

Im Englischunterricht wurden Briefe verfasst, um Kontakt zu den Kindern in Uganda aufzunehmen und Brieffreundschaften zu ermöglichen. „Wir wollten darauf aufmerksam machen, wie gut wir es haben und das kleine Geschenke aus unserem Alltag, wie eine Zahnbürste oder ein Teddybär einem Kind in Uganda unfassbar viel Freude bereiten können. Ich finde es gut, dass wir im Erdkundeunterricht über so wichtige Themen sprechen und etwas getan haben“, äußert sich Nelly Heim aus der 9a.

Lesen Sie auch:Junge Helden aus Bad Berleburg gesucht

„Das hat auch die Klassengemeinschaft gestärkt, da wir das Projekt zusammen geplant und durchgeführt haben“, freut sich Klassenkamerad René Weber. Auch Referendar Jonas Heß ist begeistert: „Das Engagement war unglaublich. Als ich die Mengen an Spenden gesehen habe, die die Schülerinnen und Schüler selbstständig organisiert haben, war ich beeindruckt und gerührt. Dieses Projekt wird definitiv weiterhin verfolgt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein