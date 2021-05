So wird derLieblingsbaumNaturdenkmal

Siegen-Wittgenstein. In den Ortschaften und Städten im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es echte Baumschönheiten. Sie fallen sofort durch ihre imposante Größe und Schönheit ins Auge. Oft stehen sie an Ortseingängen und Grenzen, auf Marktplätzen oder auch auf privatem Grund. Zurzeit wird die Naturdenkmal-Verordnung des Kreises Siegen-Wittgenstein neu verfasst. Dies ist eine gute Gelegenheit ortsbildprägende, besondere Bäume in die Liste der Naturdenkmale aufzunehmen.

Als Naturdenkmal werden „Einzelschöpfungen der Natur“ betrachtet, die aus „wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit unter Schutz gestellt“ werden. Dies können Einzelbäume aber auch Baumgruppen sein. Vor allem alte, große Einzelbäume erfüllen vielfältige Funktionen. In Städten verbessern sie das Kleinklima, spenden Schatten, sorgen für Kühlung und eine höhere Luftfeuchte. Dies wird gerade in Zeiten des Klimawandels mit zu erwartenden höheren Temperaturen in den Innenstädten immer wichtiger. Sie fungieren als Staubfilter und bieten vielen Tieren Lebensraum, Nahrung, Verstecke und Nistmöglichkeiten.

Daher ruft der NABU Siegen-Wittgenstein alle Bürgerinnen und Bürger auf, bei der Aktion „Ein Traum von Baum“ mitzumachen und uns den Standort und ein Bild ihres Lieblingsbaumes zu schicken. Diese Charakterbäume müssen innerorts stehen, nicht außerhalb der Ortschaften.

Die Angaben zum Lieblingsbaum bitte an die E-Mail-Adresse masemper@freenet.de schicken. Die Baumbilder und Standortangaben werden an die Untere Naturschutzbehörde weitergeleitet. Diese entscheidet, ob ihr Baum die Kriterien eines Naturdenkmales erfüllt.

