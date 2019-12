Das Sanitätsversorgungszentrum Erndtebrück, sowie die AWO Werkstatt in Schameder freuen sich gemeinsam über die gelungene Überraschung.

Weihnachten Soldaten bescheren in der AWO-Werkstatt Schameder

Eine Abordnung der Hachenberg-Kaserne in Erndtebrück überreicht Geschenke bei Weihnachtsfeier der Awo-Werkstatt in Schameder.

Erndtebrück/Schameder. Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und der Gemeinschaft. Das Schöne an dieser Zeit ist es, anderen Menschen eine Freude zu machen. Deshalb zierten den Weihnachtsbaum des Sanitätsversorgungszentrums Erndtebrück nicht nur leuchtender Weihnachtsschmuck, sondern auch wieder kleine Wunschzettel. Hinter jedem Wunschzettel steckten Geldbeträge in verschiedenen Höhen. Mit diesen Spenden wollte man besonderen Menschen eine Freude machen, den psychisch Eingeschränkten der Werkstätten der Arbeiterwohlfahrt in Schameder.

Eine Abordnung aus Soldaten und zivilen Beschäftigten der Hachenberg-Kaserne wurde zur diesjährigen Weihnachtsfeier der AWO Siegener Werkstätten in den Betrieb Wittgenstein eingeladen. Der Leiter der Einrichtung, Jörg-Michael Bald, fand viele warme Worte für sein Team und alle Beschäftigten.

Livemusik und Aufführung einer Weihnachtsgeschichte

Untermalt wurden die Feierlichkeiten von Livemusik und der Aufführung einer Weihnachtsgeschichte. „Ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt und bedanke mich für die Einstimmung in die Weihnachtszeit“, so Oberfeldarzt Dr. Lube. Der Leiter des Sanitätsversorgungszentrums Erndtebrück läutete mit diesen herzlichen Worten die Bescherung ein. 109 Geschenke wurden von Kompaniefeldwebel Manuela Berges-Sünder und ihrem Team liebevoll verpackt.

Erst vor wenigen Wochen verschafften sich die in Erndtebrück stationierten Soldatinnen und Soldaten einen Eindruck von der Einrichtung. „Wir wollten ein Geschenk machen, welches sie an uns erinnert und Ihnen zeigt, wie viel Spaß wir mit Ihnen hatten“, so Stabsfeldwebel Berges-Sünder.

Im weiteren Verlauf bedankte sie sich ausdrücklich bei allen, die diese Aktion mittragen und sich jedes Jahr aufs Neue für den guten Zweck engagieren. Eine Spendensumme von mehr als 1200 Euro und eine große Portion Nächstenliebe mache diese Überraschung erst möglich