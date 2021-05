Sommeraktion mit Rad zur Arbeit ist gestartet

Es geht um die innere und äußere Fitness und auch darum, dass Auto stehen zu lassen und die Umwelt zu schonen.

Siegen-Wittgenstein. Die Sommeraktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von ADFC und AOK Nordwest ist offiziell gestartet. Auch in diesem Jahr rufen die Organisatoren alle Menschen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein auf, zwischen dem 1. Mai und 31. August das Auto stehen zu lassen und an mindestens 20 (Arbeits-)Tagen mit dem Rad zur Arbeit zur Arbeit zu fahren und gleichzeitig für die innere und äußere Fitness und Beweglichkeit zu sorgen.

Steffi Treude fährt mit dem rat zur Arbeit 1 Frau Treude, Sie fahren täglich mit dem E-Bike zur Arbeit. Was hat Sie dazu bewogen, das Auto gegen das E-Bike auszutauschen? In erster Linie, dass ich gerne esse und trinke und so Bewegung direkt in den Alltag einbauen kann. Für mich war das im Prinzip sofort klar als ich die Stelle in Bad Berleburg bekommen habe und nach Arfeld gezogen bin. In Siegen bin ich auch oft Rad gefahren – da noch ohne Motor – und habe gemerkt, wie gut das tut. Wenn man morgens zur Arbeit fährt, ist man direkt fit und auf dem Ederradweg fühlt sich das Ganze auch noch wie Urlaub an. Super ist außerdem, dass das Auto stehen bleiben kann, nichts verbraucht und nichts in die Luft pustet. Kleinere Einkäufe kann man z.B. auch im Rucksack transportieren. 2 Wie viele Kilometer fahren Sie im Jahr? Im letzten Jahr bin ich insgesamt 2200 Kilometer gefahren – den größten Teil hat der Arbeitsweg ausgemacht. Wir hatten natürlich auch den perfekten Sommer dafür. 3 E-Bikes sind teuer und nicht jedermanns Sache ... Aber sie haben Vorteile! Die Anschaffung tut dem Geldbeutel erst mal weh. Bei manchen kratzt sie auch am Stolz, aber es lohnt sich. Man fährt Alltagsfahrten viel häufiger und selbstverständlicher mit dem Rad. Mittlerweile habe ich um die 3000 Kilometer auf der Uhr.

Zur Person: Stefanie Treude hat im März 2018 die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation des Bürgermeisterbüros bei der Stadt Bad Berleburg übernommen. Sie stammt aus Birkefehl und hat zuvor als Radioredakteurin gearbeitet.

Und auch Menschen, die im Homeoffice arbeiten, können mitmachen. Denn gerade für sie geht es darum, durch regelmäßige körperliche Bewegung ihre Fitness zu steigern, mobil und nicht zuletzt in guter Stimmung zu bleiben.

Radeln nach dem Homeoffice

„Fahrradfahren boomt nicht nur wegen oder seit der Corona-Pandemie. Das Fahrrad steht für ein kostengünstiges Verkehrsmittel, das dazu noch klimafreundlich und gut für die Gesundheit der Menschen und für die Umwelt ist. Umso besser, dass alle im Homeoffice Tätigen damit ebenfalls eine wunderbare Möglichkeit haben, sich fit zu halten“, so AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich in Westfalen-Lippe rund 20.000 Radlerinnen und Radler an der Aktion. Die Zahl der Interessierten war sogar deutlich höher. Vor Arbeitsbeginn, zwischendurch oder nach Feierabend etwas für die eigene Gesundheit tun, das ist das Motto für alle Menschen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein bei der Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘. Wer im Homeoffice arbeitet, soll das Radfahren in den Alltag integrieren und an der Aktion teilnehmen. Es können dann Fitness-Fahrten in den Aktionskalender eingetragen werden. Auf diese an die Pandemie angepassten Arbeitsbedingungen reagierten die Organisatoren bereits kurzfristig im letzten Jahr und die positiven Rückmeldungen bestätigen sie: „Die Beteiligung der Menschen und das Interesse der Betriebe an der Aktion ist im vergangenen Corona-Jahr noch einmal deutlich gestiegen. Jede neue Registrierung drückt persönliche Motivation und die Lust am Fahrradfahren und der Bewegung aus“, so Schneider.

Pendler können auch mitmachen

Das neue Fahrrad-Erlebnis bestätigen auch aktuelle Umfrageergebnisse des Bundes-Verkehrsministeriums aus dem vergangenen Sommer. Nach dem ‚Fahrrad-Monitor‘ sind in 2020 ein Viertel der Menschen in Deutschland mehr als im Jahr zuvor mit dem Rad gefahren. Bei den Befragten im Homeoffice/Home-Schooling waren es sogar 38 Prozent. Auch Pendler können mitmachen, die das Rad bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle nutzen. Teilnehmen können sowohl Einzelfahrer als auch Radler-Teams, die mit bis zu vier Personen fahren.

„Beim Radfahren ist es sehr gut möglich, sich zu bewegen und gleichzeitig den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Fitness und Immunsystem werden bereits durch eine halbe Stunde Bewegung am Tag gesteigert und unterstützt“, so Schneider. Eintragungen im Aktionskalender ab sofort möglich.

Teilnahmeunterlagen mit Aktionskalender im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

