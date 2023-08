Sommerfest in Erndtebrück: Stimmung pur im Ederauenpark

Erndtebrück. Erstmals veranstalteten SPD und AWO gemeinsam in Erndtebrück ein Sommerfest für die ganze Familie – und mit einigen Highlights.

Viele rote Trillerpfeifen waren am Samstag im Ederauenpark in Erndtebrück zu sehen – und vor allem zu hören. Dort fand das Sommerfest statt, dass der SPD- und der AWO-Ortsverein Erndtebrück erstmals gemeinsam veranstaltet haben. Kinderschminken, Hüpfburgen und viele weitere Attraktionen warteten dort auf die Besucher. Es war ein Fest für die ganze Familie – und Familien kamen reichlich.

Mit dabei war auch eine Tanzgruppe aus dem Tanzstudio von Lilia Fischer (rechts). Foto: Privat

Wie der SPD-Ortsverein auf seiner Instagramseite mitteilt, war der Zuspruch am Samstag enorm. Immerhin kamen 300 bis 400 Besucher in den Ederauenpark, um gemeinsam einen schönen Tag dort zu verbringen. Und: „Auch diese Zahlen finden wir in dem Zusammenhang super: Etwa 150 Waffeln, 230 Würstchen und 120 Tüten Popcorn wurden verzehrt. Was für ein toller Nachmittag in unserer Gemeinde. Wir danken allen, die da waren“, so der Erndtebrücker SPD-Ortsverein.

Auf der Hüpfburg konnten sich die Besucher austoben. Foto: Privat

Neben den vielen Attraktionen sorgten vor allem die Aufführungen der AWO-Kindertagesstätten „Klima-Kita“ und „Pfiffikus“ für einen Höhepunkt – und auch eine Tanzgruppe aus dem Tanzstudio von Lilija Fischer war vor Ort und zeigte, was sie kann.

