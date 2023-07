Sommerhitze ist für Senioren gefährlich: Arzt gibt Tipps

Wittgenstein/Frankenberg. Bisher gab es in diesem Jahr nur kurze Hitzeperioden. Doch auch die können insbesondere für Senioren gefährlich sein. Darauf sollten Sie achten.

Bisher gab es in diesem Sommer nur kurze Hitzeperioden. Doch auch diese können insbesondere für Senioren bereits gefährlich sein. Woran es liegt, dass Senioren besonders sensibel auf Hitze-Stress reagieren und wie man zu Hause und im Krankenhaus damit umgeht, haben wir in einem Interview mit dem Chefarzt der Geriatrie am Kreiskrankenhaus im benachbarten Frankenberg Dr. med. Dr. theol. Matthias Michael Gernhardt erörtert.

Herr Dr. Gernhardt, was sind die ersten Symptome einer Überhitzung?

Hitze führt vor allem bei älteren Menschen rasch zu einer sogenannten Hitzeerschöpfung. Diese kann sich durch sehr viele, vor allem unspezifische Symptome manifestieren, wie z.B. Schwindel, Benommenheit, Erschöpfung, allgemeine Schwäche und Mattigkeit, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Muskelschmerzen aber auch Übelkeit. Anfangs, je nach Sonnenexposition kommt es zu einer Überwärmung und Rötung der Haut mit einer verstärkten Schweißsekretion, nach einer gewissen Zeit blasst die Haut eher ab und der Betroffene wird kaltschweißig. Im Rahmen der „Austrocknung“ kommt es zu sogenannten „stehenden Hautfalten“, das bedeutet, wenn man die Haut mit zwei Fingern leicht nach oben anhebt, zieht sie sich nicht direkt wieder glatt, sondern die Falte bleibt länger sichtbar stehen. Es kommt zu einer zunehmenden Schläfrigkeit, die Bewegungen und Bewegungsabläufe werden unkoordiniert und fahrig. Fällt dann auch der Blutdruck ab, kann es zu einem Kreislaufkollaps kommen.

Dr. med. Dr. theol. Matthias Michael Gernhardt gibt Tipps, worauf Senioren und ihre Angehörigen bei Hitze besonders achten sollten. Foto: KKH Frankenberg

Welche Erste Hilfe-Maßnahmen können Angehörige ergreifen und wann muss der Rettungsdienst gerufen werden?

Natürlich sollte man die Person zunächst in eine kühle Umgebung ohne Sonnenexposition bringen. Öffnen oder entfernen sie die Oberbekleidung. Wenn die Person ansprechbar ist, etwas zu trinken anbieten und dabei darauf achten, dass sich der Betroffene nicht verschluckt. Mit feuchten Umschlägen auf Armen, Beinen, Gesicht oder Nacken kann der Körper abgekühlt werden. Kühles Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen, ist ebenfalls hilfreich. Verbessert sich der Zustand des Patienten nicht kurzfristig, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Ist die Person nicht ansprechbar oder gar bewusstlos, bitte sofort den Rettungsdienst rufen. Ebenso bei neu aufgetretener Verwirrtheit, zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck oder schwerer Atemnot. Nicht ansprechbaren Personen darf keine Flüssigkeit eingeflößt werden, die Gefahr des Verschluckens ist zu groß.

Warum sind ältere Menschen besonders gefährdet an heißen Tagen?

Ältere Menschen können bei größerer, langanhaltender Hitze sehr rasch in eine kritische Gesundheitssituation kommen. Im schlimmsten Fall tritt ein lebensgefährlicher Hitzschlag auf. Bei diesem kommt es zu einem Versagen der Wärmeregulation des Körpers.

