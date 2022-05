Schützenfest Elsoff: Wer folgt auf Mario Julius als König?

Elsoff. Der Regent aus dem Golddorf ist nun schon seit 2019 im Amt. Hier ein Blick aufs erste Festprogramm in Elsoff nach der pandemiebedingten Pause.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es endlich wieder soweit: Das Schützenfest in Elsoff steht an. Für das übernächste Wochenende lädt der Schieß- und Schützenverein zu der Traditionsveranstaltung im Golddorf ein.

Samstag, 28. Mai

Wartet derzeit noch in der Werkstatt auf seinen großen Auftritt: der Holzvogel, auf den die Bewerber um die Regentschaft in Elsoff demnächst anlegen dürfen. Foto: Schützenverein Elsoff

Das zweitägige Fest beginnt am Samstag, 28. Mai, bereits um 9.30 Uhr. Die Schützenschwestern und Brüder treffen sich im Vereinslokal Spies (Jörge), wo die Schießnummern für das Vogelschießen ausgegeben werden. Anschließend treten die Schützen zum Festzug an, um den amtierenden König aus dem Jahr 2019, Mario Julius, abzuholen. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal führt der Festzug schließlich zum Vogelschießen in den „Brabach“. Um 10 Uhr beginnt dort das Preis- und Königsschießen, bei dem sich die Besucher auf einen spannenden Kampf die Königswürde freuen dürfen. Steht der neue Schützenkönig endlich fest, finden gegen 17 Uhr die Preisverteilung und die Krönung der neuen Hoheit statt. Symbolisch als Übergabe der Regentschaft wird dem neuen König die Königskette überreicht. Der Eintritt zum Vogelschießen ist frei. Um 19 Uhr heißt es erneut „Antreten“: Das neue Königspaar wird dann mit dem Festzug abgeholt und zur Festhalle am Sportplatz begleitet, wo der Verein ab 20 Uhr zur Stimmungs- und Tanzmusik mit den „Heimatländern“ einlädt.

Sonntag, 29. Mai

Höhepunkt am Festsonntag, 29. Mai, ist der große Festzug, der ab 13.30 Uhr von der Festhalle aus durch den bunt geschmückten Ortskern führt. In der Festhalle finden am Nachmittag ab 14.30 Uhr Ehrungen verdienter Mitglieder im Beisein der befreundeten Gastvereine statt. Der inzwischen traditionelle Kindertanz mit dem Geck ist für 16 Uhr geplant, eine Stunde später soll der Königstanz statt finden. Am Abend sorgt ab 19 Uhr die Liveband „Urgestein“ für musikalische Unterhaltung.

