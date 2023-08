Sparkasse Feudingen: Alexander Urbaniak löst Lisa Hackler ab

Lisa Hackler übergibt den Staffelstab der Geschäftsstellenleitung in Feudingen jetzt an Alexander Urbaniak, dem das bewährte Team zur Seite steht.

Feudingen. Alexander Urbaniak übernimmt die Geschäftsstellenleitung und löst Lisa Hackler ab. Die hat guten Grund, sich auf die kommende Zeit zu freuen.

In diesem Monat findet in der Feudinger Sparkassen-Geschäftsstelle ein Leitungswechsel statt und zwar aus einem äußerst freudigen Anlass: Die bisherige Leiterin Lisa Hackler geht nämlich in Mutterschutz und erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Mit dem in Volkholz wohnenden Alexander Urbaniak konnten die Verantwortlichen jetzt einen idealen und kompetenten Nachfolger finden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Neue stellt sich vor

Der 31-jährige Familienvater begann seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen im August 2012 bei der Sparkasse Wittgenstein. Nach erfolgreichem Abschluss folgten der Wirtschaftsfachwirt IHK, die Ausbildereignungsprüfung IHK und der Sparkassenfachwirt für Kundenberatung. Berufliche Erfahrungen sammelte Alexander Urbaniak von 2015-2020 zunächst als Sachbearbeiter und Kundenberater in der Verbundagentur der Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle in Bad Berleburg und wechselte dann als Privatkundenberater zur Niederlassung nach Erndtebrück.

Lisa Hackler übergibt den Staffelstab der Geschäftsstellenleitung in Feudingen jetzt an Alexander Urbaniak, dem das bewährte Team zur Seite steht.

Er kenne somit schon viele Kundinnen und Kunden persönlich, die Abläufe in der Sparkasse bestens und ist daher mit dem idealen Rüstzeug zur Übernahme des Postens als Geschäftsstellenleiter in Feudingen ausgestattet. Auf seine neue berufliche Herausforderung freut er sich sehr. „Ich freue mich riesig und werde den Kunden und solchen, die es noch werden wollen, mit Rat und Tat, vollem Einsatz und vor allem partnerschaftlich zur Seite stehen.“

Von Personalentscheidung überzeugt

Auch die beiden Sparkassenvorstände Axel Theuer und Andreas Droese sind von der Personalentscheidung überzeugt: „Auf qualifizierte Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter legen wir viel Wert. Alexander Urbaniak hat diese Möglichkeiten intensiv genutzt und wird den Kundinnen und Kunden im Feudinger Raum kompetent zur Seite stehen. Als wohnhafter Volkholzer kennt er Land und Leute und ist daher der ideale Nachfolger für Lisa Hackler. Die werdende Mutter verabschieden wir mit den besten Wünschen in die Elternzeit und danken ihr für ihre Arbeit, die sie mit dem ihr eigenen sportlichen Ehrgeiz, hohem Engagement und viel Charme geleistet hat.“

