Sparkasse öffnet Geschäftsstelle Banfe schon bald wieder

Banfe. 19 Monate lang war sie nicht nutzbar. Jetzt können Sparkassenkunden und Mitarbeiter aufatmen. Termin und neue Öffnungszeiten stehen fest.

„Die Sparkasse Wittgenstein wird ihre Geschäftsstelle in Banfe zum 5. September 2023 wieder für Kunden öffnen. Für Geschäftsstellenleiter René Schäfer kann es gar nicht schnell genug gehen: „Ich freue mich, dass das Leben endlich in unsere Filiale zurückkehrt.“

Mehr als eineinhalb Jahre sind vergangen, seitdem Schimmelbefall in der Geschäftsstelle in Banfe entdeckt wurde. Schnell musste dann die folgenschwere Entscheidung getroffen werden: Der Pilzbefall ist so gravierend, dass die Filiale bis auf Weiteres geschlossen werden muss. Dass in Banfe jedoch insgesamt nun knapp 19 Monate keine Kundenberatungsgespräche mehr geführt werden konnten, damit rechnete im Februar 2022 noch niemand.

„Die Sanierung war leider deutlich aufwändiger, als wir es gehofft haben. Der für den Schimmelbefall verantwortliche Wasserschaden hat über Jahre hinweg zu massiven Schäden geführt,“ beschreibt Andreas Droese, Vorstandsmitglied der Sparkasse, das Dilemma. „Letztlich sind wir dankbar, dass eine Sanierung des Gebäudes überhaupt möglich war. Die Behebung erfolgte in enger Abstimmung mit Gutachtern, Fachfirmen, Handwerkern und der Provinzial-Versicherung.“

Die beste Lösung für die Übergangszeit

Bis zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten hat René Schäfer die eigenen Kunden in der Geschäftsstelle in Feudingen beraten. Für Schäfer war dies die beste Lösung für die Übergangszeit. Dennoch steigt auch seine Vorfreude auf den Neubeginn in Banfe: „Wir haben alle zusammen lange genug auf diesen Moment warten müssen. Daher lädt unser Sparkassenteam alle Kunden und vor allem die Banfer Bürger zu einer Wiedereröffnungsfeier am 5. September 2023 ein.“ Ab 9 Uhr können an diesem Tag alle Interessierten die sanierte Stelle begutachten. René Schäfer und Claudia Roth freuen sich auf diesen Tag.

Das sind die neuen Öffnungszeiten

Die Filiale ist für Serviceleistungen künftig dienstags (9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr) und mittwochs (9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr) geöffnet. „Mit meinem bewährten Team biete ich natürlich unabhängig von den Servicezeiten an jedem Wochentag Beratungsgespräche an,“ kündigt René Schäfer an. „Wie bisher stehe ich für Beratungsgespräche zu allen Themen rund um Geldanlage, Finanzierung, Versicherungen und Altersvorsorge zur Verfügung.“

