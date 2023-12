Sparkasse spendet 90.300 Euro für Ehrenamt in Wittgenstein

Wittgenstein Schöne Bescherung in der Vorweihnachtszeit für zahlreiche Vereine und Institutionen. Geldinstitut unterstützt zahlreiche Projekte

Insgesamt 90.300,00 Euro stellte die Sparkasse am Jahresende für gute Zwecke in der heimischen Region zur Verfügung. „Damit möchten wir auch die vielen Menschen unterstützen, die Wittgenstein durch ihren ehrenamtlichen Einsatz mit Tatkraft und Ideen so liebenswert machen“, erklärten die Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas Droese am Mittwoch. Dabei unterstrichen sie, dass es zum Selbstverständnis der Sparkasse gehöre, einen Teil ihres Erfolgs an die Menschen in ihrem Geschäftsgebiet zurückzugeben. Diese Philosophie verfolgt Wittgensteins ältestes Finanzinstitut seit nunmehr 174 Jahren und untermauert nicht nur damit eindrucksvoll seinen öffentlichen Auftrag.

„Der Sparkasse geht es gut, wenn es den Wittgensteinern gut geht und umgekehrt. Darum wollen wir mit unseren Möglichkeiten dazu beitragen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Das „Gut für Wittgenstein“ in unseren Werbeanzeigen ist daher weit mehr als nur ein Slogan, sondern wir nehmen diese Aussage sehr ernst und leben sie aktiv, zum Beispiel auch mit dem jährlichen Spendenaufkommen für heimische Zwecke“, so der Vorstand weiter.

350 einzelne Projekte wurden 2023 unterstützt

Im gesamten Jahr seien es erneut rund 300.000,00 Euro, die die Sparkasse Wittgenstein in mehr als 350 Einzelfällen in Form von Spenden und Sponsoringleistungen ausgeschüttet habe. Unter anderem Kindergärten in Wittgenstein, Sport-, Gesang- und Heimatvereine, die beiden gemeinnützigen Musikschulen in Wittgenstein, die Heimatmuseen, die Jugendfeuerwehren, die Kulturgemeinden und mehrere soziale und kirchliche Einrichtungen haben Zuwendungen erhalten. „In unseren Sponsoring-Grundsätzen haben wir uns bewusst breit aufgestellt, um möglichst viele gemeinwohl-orientierte Aufgaben in Wittgenstein unterstützen zu können“, erläuterte Axel Theuer.

Andreas Droese ermutigte die Wittgensteiner Bürger, die Sparkasse auch im kommenden Jahr über ihre Projekte zu informieren und Spendenanträge zu stellen. Soweit die Rahmenbedingungen es zuließen, wolle man das Engagement auch in der Zukunft fortsetzen. Wichtig ist der Sparkasse, dass die geförderten Zwecke langfristig wirken und möglichst vielen Menschen einen Nutzen bringen.

