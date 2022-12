Sparkasse unterstützt Einsatz für gute Zwecke mit 90.000 €

Bad Berleburg. Kunst, Kultur, Sport und Vereinsleben profitieren von der Förderung, ebenso die Jugendarbeit. Der Blick geht aber auch schon ins nächste Jahr.

Gerade in den aktuellen Zeiten, geprägt von Pandemie, Krieg in der Ukraine und einer schon viel länger währenden Klimakrise ist es umso wichtiger, dass es auch noch positive Schlagzeilen gibt. Für die sorgte jetzt einmal mehr die Sparkasse Wittgenstein mit ihrer traditionellen Spendenübergabe vor Weihnachten. Stolze 90.000 Euro stellte die Sparkasse am Jahresende für gute Zwecke in der heimischen Region zur Verfügung.

„Damit möchten wir auch die vielen Menschen unterstützen, die Wittgenstein durch ihren ehrenamtlichen Einsatz mit Tatkraft und Ideen so liebenswert machen – ganz besonders in den heutigen Tagen“, erklärten die Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas Droese. Dabei unterstrichen sie, dass es zum Selbstverständnis der Sparkasse gehöre, einen Teil ihres Erfolgs an die Menschen in ihrem Geschäftsgebiet zurückzugeben. Diese Philosophie verfolgt Wittgensteins größtes und ältestes Finanzinstitut seit nunmehr 173 Jahren und untermauert nicht nur damit eindrucksvoll seinen öffentlichen Auftrag.

Mehr als 300 einzelne Projekte

„Der Sparkasse geht es gut, wenn es den Wittgensteinern gut geht und umgekehrt. Darum wollen wir mit unseren Möglichkeiten dazu beitragen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Das ,Gut für Wittgenstein’ in unseren Werbeanzeigen ist daher weit mehr als nur ein Slogan, sondern wir nehmen diese Aussage sehr ernst und leben sie aktiv, zum Beispiel auch mit dem jährlichen Spendenaufkommen für heimische Zwecke“, so der Vorstand weiter.

Im gesamten Jahr seien es erneut rund 250.000 Euro, die die Sparkasse Wittgenstein in mehr als 300 Einzelfällen in Form von Spenden und Sponsoringleistungen ausgeschüttet habe. Die begünstigten Zwecke aus der aktuellen Spendenaktion sind breit gestreut: Von Kunst und Kultur über Sportförderung und Heimatpflege bis hin zu Naturschutz reicht das Spektrum. Auch die Kindergärten in Wittgenstein oder die Jugendfeuerwehren konnten sich über eine Zuwendung freuen.

Gelder auch für Kinderferienspiele

Neben der Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen wurden beispielsweise auch Gelder für die Durchführung der Kinderferienspiele bereitgestellt. „In unseren Sponsoringgrundsätzen haben wir uns bewusst breit aufgestellt, um möglichst viele gemeinwohl-orientierte Aufgaben in Wittgenstein unterstützen zu können“, erläuterte Axel Theuer.

Andreas Droese ermutigte die Wittgensteiner Bürger, die Sparkasse auch im kommenden Jahr über ihre Projekte zu informieren und Spendenanträge zu stellen. Soweit die Rahmenbedingungen es zuließen, wolle man das Engagement auch in der Zukunft fortsetzen. Wichtig ist der Sparkasse, dass die geförderten Zwecke langfristig wirken und möglichst vielen Menschen einen Nutzen bringen.

