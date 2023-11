Sparkasse Wittgenstein: Ein Jahr voller Gründe zum Feiern

Das sind die Termine

Der Staffelstab der Jubiläen wird am 7. Dezember 2023 um 17.30 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe bei einem Benefizkonzert zugunsten eines neuen Flügels für das Gymnasium übergeben. Das Städtische beschließt damit sein 100-Jähriges und übergibt an die Sparkasse. Die will übrigens Ende 2024 dann den Staffelstab an das Johannes-Althusius-Gymnasium weiterreichen, dass im Folgejahr 100 Jahre alt wird.

Am 29. Dezember 2023 klingt das Geschäftsjahr aus. Bei dem traditionellen Imbiss für die Mitarbeiter werden diesmal auch die Jubiläums-Shirts und Kleidungsstücke ausgegeben und die Sparkassen-Band „S-Pistols“ spielt in der Schalterhalle.

Das Jubiläumsjahr startet mit einem Klassiker: Am 3. Februar 2024 findet die 15. Immobilienmesse in Bad Berleburg statt.

Am Ostermontag, 1. April 2024, lädt die Kasse alle Familien zur Ostereiersuche im Ederauenpark Erndtebrück, rund ums Goldene Ei in Bad Berleburg und dem Kurpark in Bad Laasphe sein. Mit dem Verein Handel, Handwerk und Gewerbe Erndtebrück, der TKS Bad Laasphe und BLB-Tourismus werden dann 1750 rote Ostereier versteckt sein.

Am 15. April 2024 treten dann junge Künstler des deutschen Musikrates - das Malion Quartett - in der Schalterhalle in Bad Berleburg auf.

Am 21. April 2024 folgt der Auftritt von Kabarettist Jürgen B Hausmann im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg.

Zum Familientag lädt die Sparkasse Wittgenstein ihre Mitarbeitenden am 25. April ab 14 Uhr auf den Schützenplatz Bad Berleburg ein. Dort gibt es einen Jahrmarkt und Auftritte des Arfelder Stand-up-Comedians Tobias Beitzel.

Im Juni stellen die künstlerisch kreativen Mitarbeitenden der Sparkasse ihre Arbeiten in der Galerie der Hauptstelle in Bad Berleburg aus. Daraus soll dann der Sparkassenkalender 2025 entstehen. Der Kalender wurde von den drei Fotografen Wolfgang Radenbach, Uwe Haßler und Hartmut Schneider anlässlich des 150-jährigen Jubiläums erstmals aufgelegt und feiert also auch ein Jubiläum.

Zum eigentlichen Jubiläumstag: Dem 2. Oktober 2024 folgt dann ein weiterer Höhepunkt. Gemeinsam mit dem Gebrüder-Busch-Kreis, der Kulturinitiative Erndtebrück und dem Schützenverein Erndtebrück präsentiert die Sparkasse ihr Jubiläumskonzert mit „de Höhner“ in der Schützenhalle Erndtebrück. Dort treten auch „Streetlife“ als Vorgruppe und ein DJ auf.

Am 5. Oktober 2024, einen Tag vor dem Wittgensteiner Erntedankfest und Brotmarkt auf dem Bad Berleburger Marktplatz findet dann nach langer Pause wieder der „Wittgensteiner Heimattag“ in Bad Berleburg statt.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres folgt dann Besinnliches: Am 20. Dezember 2024 treten in der Schalterhalle der Sparkasse in Bad Berleburg der CVJM-Posaunenchor Hesselbach/Raumland, Canticum Novum und der Frauenchor Banfe, sowie der MGV Sangeslust Birkefehl auf.