Sparkasse Wittgenstein zieht positive Bilanz für 2020

Wittgenstein. Folgen des Lockdowns und Kurzarbeit: Die Corona-Pandemie gehört auch beim Geldinstitut zu den großen Themen beim Rückblick auf das Jahr 2020.

„Für die Sparkasse Wittgenstein ist es selbstverständlich, partnerschaftliche Beziehungen zu ihren Kunden zu pflegen. Gerade in der aktuellen Krise und deren Bewältigung war und ist es uns daher wichtig, dieses Selbstverständnis beizubehalten und weiter Verantwortung zu leben.“ Mit diesen Worten fassen die beiden Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas Droese das Geschäftsjahr 2020 zusammen.

Das beherrschende Thema des vergangenen Jahres war auch in der Sparkasse Wittgenstein die Corona-Pandemie mit ihren Folgen. Die wirtschaftliche Unsicherheit, die Folgen von Lockdown und Kurzarbeit, das deutlich veränderte Konsum- und Investitionsverhalten – all das wirkte sich auch auf die Arbeit der Sparkasse aus. Man habe sich dennoch ausdrücklich dafür entschieden, alle Geschäftsstellen, in denen Beratungsleistungen angeboten werden, auch in der Hochphase der Corona-Pandemie geöffnet zu lassen. „Somit konnten wir unseren öffentlichen Auftrag erfüllen und allen unseren Kunden trotz des Lockdowns einen Zugang zu Bargeld und Finanzdienstleistungen anbieten“, führt der Vorstandsvorsitzende Axel Theuer aus.

Kreditgeschäft

Im Firmenkunden-Bereich der Sparkasse wurden im Zusammenhang mit Förder- und Hilfsprogrammen von Bund und Ländern Darlehen in Höhe von 6,9 Millionen Euro beantragt. Zudem haben die Berater der Sparkasse Tilgungs- und Leistungsaussetzungen für in der Spitze 564 Konten mit einem Kreditvolumen von 32,3 Millionen Euro erfasst. „Damit ist die Sparkasse in einer schwierigen Zeit ihrer Verantwortung in vollem Umfang gerecht geworden. Wir haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass die finanziellen Beeinträchtigungen mit und durch die Corona-Pandemie in großen Teilen aufgefangen werden konnten“, erläutert Vorstandsmitglied Andreas Droese.

Das Kreditgeschäft insgesamt konnte die Sparkasse um 2,4 Prozent auf 661,2 Millionen Euro steigern. Gerade im Wohnungsbaubereich konnte man eine Erhöhung der Darlehenszusagen um 26,7 Prozent erreichen. Entgegen der Befürchtungen zu Beginn der Pandemie habe die Dynamik im privaten Wohnungsbau nicht nachgelassen, so Droese weiter.

Spareinlagen

„Das geänderte Konsumverhalten der Wittgensteiner Bürger während der Corona-Krise zeigt sich sehr deutlich im stark angestiegenen Bestand der Einlagen. Unsere Kunden haben weniger konsumiert und im Gegenzug mehr sparen können. Die Konto- und Sparguthaben sind um 8,6 Prozent angewachsen“, schildert Axel Theuer. „Und das, obwohl viele unserer Kunden vermehrt in Wertpapiere investiert haben.“

Der Vorstand der Sparkasse freut sich über das Vertrauen der Kunden, betriebswirtschaftlich stellt die steigende Summe der Konto-Guthaben die Banken und Sparkassen aber seit langem vor Herausforderungen. Sie werden aufgrund der europäischen Geldpolitik dafür mit Negativzinsen belastet.

Wertpapierhandel

Das Volumen der An- und Verkäufe von Wertpapieren summierte sich in 2020 auf 90,6 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 39 Millionen Euro oder 76 Prozent. „Viele deutsche Sparer waren in der Vergangenheit bei der Anlage in Wertpapieren zurückhaltend, das war in Wittgenstein nicht anders. Wir sehen Aktien, Fonds und festverzinsliche Wertpapiere bereits seit vielen Jahre als einen wichtigen Bestandteil der privaten Vermögensanlage an. Daher freut es uns, dass in 2020 dieser positive Trend erkennbar ist.“

Die Zeit der Corona-Pandemie hat zudem die Bedeutung des bargeldlosen Bezahlens hervorgehoben. Die Bargeld-Auszahlungen an Geldautomaten der Sparkasse gingen um 20 Prozent zurück. Die Anzahl der Kartenzahlungen hingegen ist um 24 Prozent gestiegen. „Dieser Anstieg ist insbesondere durch das kontaktlose Zahlen ermöglicht worden. 62 Prozent aller Kartenzahlungen wurden kontaktlos getätigt. Das zeigt, dass diese Technologie einen großen Nutzen für unsere Kunden bietet“, erläutert Andreas Droese.

Und auch 2021 wolle man als verlässlicher und verantwortungsvoller Ansprechpartner für die eigenen Kunden da sein und im engen Dialog individuelle Lösungen für alle Lebenslagen bieten.