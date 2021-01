SPD Erndtebrück trauert um Roland Heppner

Erndtebrück Als Vorsitzender hat er die SPD durch schwere Zeiten geführt. Gerade erst im Ruhestand, hatte der 65-Jährige Zukunftspläne gemacht.

Die SPD in Erndtebrück trauert um Roland Heppner, der am vergangenen Montag plötzlich im Alter von 65 Jahren verstorben ist. „Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Roland hat die Mitglieder im Verein sehr erschüttert“, berichtet der Ortsvereinsvorsitzende Michael Rothenpieler dieser Zeitung.

Sozialdemokrat seit 48 Jahren

Mit Heppner verlieren die Sozialdemokraten einen wichtigen Mitstreiter, der seit 1972 Mitglied der SPD in der Edergemeinde war.

Heppner hat die Arbeit der Genossen von 1984 bis 2002 maßgeblich mitgestaltet, als er in unterschiedlichsten Positionen im Vorstand mitgearbeitet hat. Die meiste Zeit war er Ortsvereinsvorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender.

Maßgeblicher Gestalter

Besonders wichtig war sein Engagement in den letzten Jahren seiner Vorstandstätigkeit: „Als die SPD im Jahre 1999 in der Edergemeinde eine herbe Niederlage einstecken musste, hatte Roland direkt wieder Verantwortung übernommen und den Verein durch die schwere Zeit bis 2002 mit geführt. Immer wenn Not am Mann war, war er zur Stelle und übernahm verantwortungsvoll und zuverlässig Aufgaben im Ortsverein“, so Michael Rothenpieler.

Leiter des Sozialamtes

Heppner war Leiter des Sozialamtes beim Kreis Siegen-Wittgenstein und in dieser Eigenschaft auch ein wichtiges Bindeglied der SPD zum politischen Geschehen im Kreis und der Kreisstadt Siegen. Erst im vergangenen Jahr war Heppner in den Ruhestand gegangen. Im November feierte der Familienvater und Großvater seinen 65. Geburtstag.

Zukunftspläne nach dem Ruhestand

Der Schalke-Fan wollte sich in seiner freien Zeit seiner Familie widmen, mit seiner Ehefrau Roswitha reisen, wandern und sich natürlich auch wieder stärker in der Kommunalpolitik einbringen. „Er wollte sich als sachkundiger Bürger im Rat der Gemeinde Erndtebrück einbringen. Leider blieb es nur bei einer Ausschusssitzung – dem Betriebsausschuss am 9. Dezember“, berichtet Rothenpieler. Der Ortsverein trauert mit Heppners Ehefrau Roswitha und der Familie.