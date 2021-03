Im Rahmen einer Ortsbegehung besichtigten am Samstagvormittag die beiden SPD-Ratsmitglieder Otto Wunderlich und Björn Strackbein gemeinsam mit dem Geschäftsführer des NABU Siegen-Wittgenstein Jens Lehmann den Bereich des Kreisels Niederlaasphe.

Stadtbild SPD will Ortseinfahrt in Niederlaasphe verschönern

Otto Wunderlich von der SPD Bad Laasphe schlägt vor, Wildblumensamen auf die Aufschüttung an der Ortseinfahrt aufzubringen.

Ziel des Treffens auf Initiative von Otto Wunderlich war eine optische Verschönerung der Ortseinfahrt durch Ausbringung von Wildsamen auf die vorhandene Aufschüttung. Im Gespräch vor Ort sind alle Beteiligten zum Entschluss gekommen, dass dort bereits sehr wertvolle Pflanzen angesiedelt sind und für Insekten und Vögel Schutz und Nahrung bieten.

Pflegeeingriff schon vereinbart

Nach Ansicht von Jens Lehmann (NABU) und Björn Strackbein (Netzwerk Blühende Landschaften) ist diese Fläche unbedingt so beizubehalten. Ein kleiner Pflegeeingriff zur Beseitigung des abgestorbenen Materials wurde bereits vereinbart, um den nachwachsenden Pflanzen Starthilfe zu geben. Übereinstimmend kam man zum Ergebnis, dass es nicht für den Menschen schön aussehen, sondern für Insekten und Vögel wertvoll sein muss.

Die Akteure planen gemeinsam einige Projekte für die nächste Zeit und werden im Umweltbereich enger als in der Vergangenheit zusammenarbeiten und auch den Kontakt in die Verwaltungen in Stadt und Kreis verbessern.