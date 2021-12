Sperrung der A45 eine Katastrophe für Siegen-Wittgenstein

Die Autobahn GmbH hat am Nachmittag des 2. Dezember die Talbrücke Rahmede der A45 zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid-Mitte wegen Schäden an der Stahlkonstruktion komplett für den Verkehr gesperrt. Statik-Experten der Firma Ruhrberg-Ingenieure haben danach sofort mit zusätzlichen Untersuchungen begonnen, die auch über das Wochenende weiterliefen: „Wir schauen uns jedes Bauteil im Detail an“, sagt Winfried Neumann, Geschäftsführer der Ruhrberg-Ingenieure.

Siegen-Wittgenstein. Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein sagen deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft voraus. Arbeitskreis Schienenverkehr hat Vorschläge.

Die Sperrung der Rahmede-Brücke auf der A45 löst viele Reaktionen aus. Am Freitag äußerten sich die Arbeitgeberverbände und der Arbeitskreis Schienenverkehr zur Lage.

Arbeitgeberverbände

In einer Pressemitteilung heißt es: Für die Wirtschaft in Südwestfalen ist die Sperrung der Autobahn A45 bei Lüdenscheid eine Katastrophe. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und dem dadurch verursachten Zusammenbruch wichtiger Lieferketten, ist die Sperrung der wichtigsten Verkehrsader Südwestfalens wegen einer offensichtlich maroden Autobahnbrücke ein weiterer Schlag ins Kontor der drittstärksten Industrieregion Deutschlands. Das geht aus einer Pressemitteilung der Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein hervor.

Lesen Sie auch: Das sagen Ejot, Regupol und Erndtebrücker Eisenwerk zur Brückensperrung

83 Prozent der Unternehmen betroffen

Zu den Auswirkungen haben die Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte aus ihren Mitgliedsunternehmen befragt. Und die Antworten sind ziemlich eindeutig ausgefallen. Auf die Frage, ob ihr Unternehmen von den Folgen der Sperrung der Autobahn A45 betroffen ist, antworteten fast 83 Prozent mit ja. Lediglich 17 Prozent verneinten mögliche Auswirkungen. 76 Prozent der Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte, die an der Umfrage teilgenommen haben, erwarten durch die Sperrung zusätzliche Kosten für ihr Unternehmen. Langfristige Auswirkungen auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit sehen immerhin noch knapp 45 Prozent, 55 Prozent eher nicht.

Lesen Sie auch:

Dieses Ergebnis zeigt nicht nur, welche Folgen es für die Wirtschaft einer ganzen Region hat, wenn ein zentraler Verkehrsweg ausfällt. Es zeigt auch die Abhängigkeit der Unternehmen von einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur. Eine Thema, das schon lange auf der Tagesordnung der Region steht. „Wenn man sich das Alter und die Haltbarkeit vieler Brückenbauwerke in Deutschland anschaut, dann handelt es sich bei der Talbrücke Rahmede sicher nicht um einen Einzelfall. Da ist in der Vergangenheit manches versäumt worden, was die Erhaltung leistungsfähiger Verkehrswege angeht“, so die Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein. Jetzt, so die Verbände weiter, sei es dringend erforderlich, schnell nutzbare Alternativen für den Güterverkehr bereit zu stellen. Eine völlig überlastete Umgehung kann auf Jahre hinaus nicht die Lösung sein.

Arbeitskreis Schienenverkehr

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Schienenverkehr Südwestfalen, Otto Wunderlich, äußerte sich am Freitag ebenfalls in einer Stellungnahme zur Brückensperrung auf der A45 mit einem Vorschlag, „um Erreichbarkeit und Nachteile für Südwestfalen und die Anlieger in Lüdenscheid geringer zu gestalten“. Wunderlich appelliert an die politisch Verantwortlichen „die Schiene fit zu machen“ und schlägt weiter vor: „Wir haben die Siegener Kreisbahn, die kann im Nachtsprung von Kreuztal aus Container und Wechsellader ins Ruhrgebiet und ins Rheinland bringen und holen.“ Darüber hinaus weist er auf die Umfahrung Bielefeld, Paderborn, Brilon Winterberg, Marburg und oder Rheda-Wiedenbrück, Meschede, Olpe hin und ergänzt die Strecke Ennepetal, Kierspe, Bergneustadt, Olpe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein