Sporthalle im Raumland: „Der Boden löst sich teilweise“

„Die Halle ist in einem sehr üblen Zustand.“ So bringt es Maximilian Schmeck, Vorsitzender der Sportfreunde Edertal als Hauptnutzer, im Gespräch mit unserer Redaktion auf den Punkt. „An vernünftigen Sport ist nicht zu denken“, sagt er. Das liege vor allem am maroden Boden, der jetzt die Kosten für eine angestrebte Sanierung der Halle seitens der Stadt Bad Berleburg in die Höhe treibt – aber eben nicht nur. Leidtragende seien vor allem die SFE-Turngruppen.

Es geht um fast 1,312 Millionen Euro Die drei anderen Sanierungsprojekte im Förderantrag der Stadt bleiben unberührt. Hier belaufen sich die Kostenschätzungen weiterhin für die Modernisierung der Sporthalle Arfeld auf rund 185.000 Euro, des Platzdecken-Neubaus auf dem Sportplatz Schwarzenau auf rund 250.000 Euro und die Erneuerung des Kunstrasens in der Sportfreianlage „Auf dem Stöppel“ auf rund 489.000 Euro.

„Der Boden löst sich teilweise, Linien kommen hoch“, schildert Schmeck die Probleme. Aber auch das Dach sei undicht, bei Regen tropfe es gar an einigen Stellen in die Halle. Und die Fenster? Es seien „noch die ersten“ – also aus jenen Jahren im vorigen Jahrhundert, in denen die das gesamte Bauwerk an der Odeborn entstanden ist.

Mängel sorgen für Mehrkosten

Im Bad Berleburger Rathaus haben Verwaltung und Politik eine umfassende Sanierung zwar im Blick, doch: Dazu müsste Geld aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ des Bundes und des Landes NRW fließen, das die Stadt jetzt beantragt hat. Und: Die geplante Sanierung der Sporthalle in Raumland könnte am Ende mit rund 387.000 Euro über 100.000 Euro mehr kosten als zunächst kalkuliert. Der Grund: jüngste erst festgestellte gravierende Mängel im Untergrund des Sportbodens, der ebenfalls erneuert werden soll. Damit würde auch der Eigenanteil der Stadt Bad Berleburg an den Kosten um fast 11.000 Euro steigen.

Aufgefallen waren die Mängel nach Angaben der Stadt bei Untersuchungen durch eine Fachfirma: Sie stellte bei einem Ortstermin anhand einer Kernbohrung fest, dass der Unterbau des Sportbodens nur durch Einbau einer neuen Gründung fachgerecht zu sanieren sei – Mehrkosten: etwa 107.600 Euro. „Diese ergeben sich allein durch den Ausbau des vorhandenen Sportbodens inklusive der schadhaften Gründung und dem fachgerechten Einbau eines neuen Gründungsaufbaus“, erläutert das städtische Immobilien-Management.

Und diese Mehrkosten seien auch „nicht über Eigenleistung der Vereine kompensierbar“, so die Stadt weiter – nicht zuletzt „aus Gewährleistungsgründen“. Eine „Senkung der Gesamtkosten durch den Wegfall anderer Gewerke“ sei ebenfalls „fachlich und wirtschaftlich nicht zu befürworten“. Vielmehr könne „nur durch die gesamte Ausführung der aufeinander abgestimmten Gewerke“ der Weiterbetrieb der Sporthalle sichergestellt werden. In Eigenleistung hatten die Sportfreunde bereits den Kabinen-Trakt renoviert.

Die Politiker im Bad Berleburger Haupt- und Finanzausschuss haben einer Anpassung des bereits gestellten Förderantrags um die neue Summe schon zugestimmt, das letzte Wort hat am 16. November die Stadtverordneten-Versammlung.

Keine Garantie für die Umsetzung

Im Ausschuss hatte Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann betont: Eine Garantie für die Umsetzung der Sanierung in der Raumländer Sporthalle gebe es derzeit nicht. Neben dem Sportboden sind dort auch die energetische Aufwertung des Daches sowie energetische Maßnahmen an Fenstern vorgesehen. Dafür halten sich die Kosten aber im geschätzten Kostenrahmen.

Die beantragte Förderung vorausgesetzt, können die Mehrkosten in Raumland nach Angaben des städtischen Immobilien-Managements aus Haushaltsmitteln für das laufende Jahr gedeckt werden, die längerfristig ohnehin zur Sanierung des Sportplatzes Schwarzenau und zur Hallenboden-Sanierung in Raumland eingeplant waren.