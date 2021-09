Barrierefreiheit Stadt Bad Berleburg baut Aufzug am Gymnasium

Bad Berleburg. Langfristig ist es unser Ziel, alle Gebäude so auszustatten“, machte Spies. Allerdings geht die Realschule am Stöppel vorerst leer aus.

Das Johannes-Althusius-Gymnasium (JAG) in Bad Berleburg erhält einen Aufzug. Den Weg dafür hat der Zuständige Ausschuss am Mittwoch mit einem einstimmigen Votum frei gemacht. Der Haken an der Sache: Die Realschule Bad Berleburg erhält zunächst keinen solchen Aufzug. Das Ganze war eine technische und finanzielle Abwägungsentscheidung der Verwaltung und der Schulleitungen, berichtet Manuel Spies von der Stadtverwaltung.

Realschule ungeeignet

Untersuchungen haben gezeigt, dass das Realschulgebäude mit seinen Trakten und Zwischengeschossen momentan nur durch fünf Aufzüge Barrierefrei gestaltet werden könnte. Dies hänge neben der baulichen Situation außerdem auch mit dem derzeitigen Lehrer-Raum-Prinzip der Realschule zusammen. Die 282.000 Euro sollen nun in einen Außenaufzug im JAG investiert werden, der auch die Aula als Veranstaltungsort besser nutzbar macht. Die Stadt greift bei dieser Variante auf die Erfahrungen mit dem Aufzug an der Hauptschule zurück. „Langfristig ist es unser Ziel, alle Gebäude so auszustatten“, machte Spies deutlich – auch die Realschule.

