Stadt Bad Berleburg plant die Sanierung am Stöppel durch

Die Sanierung des Sportzentrums „Auf dem Stöppel“ – sie ist eines von insgesamt 186 Projekten bundesweit, die das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aus Mitteln des Programms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ fördert – immerhin mit einer Million Euro. Im Bad Berleburger Rathaus wird derzeit an einem Plan für die Umsetzung in den nächsten Jahren gearbeitet – nicht zuletzt auf der Basis von Gesprächen mit dem VfL Bad Berleburg als wichtiger Nutzer der Sportanlagen.

Die Finanzplanung

Blick in den städtischen Haushaltsplan 2020: Hier ist eine „Zuweisung Bundesmittel Sport-Jugend-Kultur“ (SJK) von 297.250,00 Euro für die „Anlagen Stöppel“ bereits vorgesehen, ferner erste „voraussichtlich fällige Auszahlungen“ von rund 50.000 Euro für die Sanierung der Dreifachturnhalle und rund 40.000 Euro für die Erneuerung der Filteranlagen im Rothaarbad.

Wittgenstein CDU beantragt ausführlichen „Situationsbericht“ „Für die nächsten Sitzungen der Ausschüsse Soziales, Bildung, Sport und Kultur sowie möglicherweise Haupt- und Finanzausschuss“ hat die Bad Berleburger CDU-Fraktion inzwischen „einen ausführlichen Situationsbericht“ möglichst in schriftlicher Form zum Thema „Sportförderung aus Bundesmitteln“ beantragt. Konkret möchte CDU-Fraktionsvorsitzender Eberhard Friedrich von der Stadtverwaltung wissen: Wann sind diese Fördermittel verfügbar? Was ist damit genau geplant? Und: Ist schon eine Ausschreibung für Arbeiten erfolgt beziehungsweise wann sind eventuelle Baumaßnahmen damit geplant? Die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Sport und Kultur ist in der kommenden Plenarwoche für Mittwoch, 12. Februar, 18 Uhr, im Bürgerhaus am Markt, großer Saal angesetzt. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, 13. Februar, ab 18 Uhr im Raum 17 des Rathauses, Poststraße 42.

Weitere 630.000 Euro aus SJK-Mitteln sind für 2021 und rund 340.000 Euro für 2022 zur Auszahlung geplant – zu investieren unter anderem in das Sportgebäude auf dem Stöppel, in die Sanierung Rothaarbad, den Neubau von Laufbahn, Tribüne und Zaunanlage auf dem Sportplatz Stöppel sowie in das Kinderbecken im Freibad.

Der Handlungsbedarf

Eberhard Kießler, Vorsitzender des VfL Bad Berleburg: „Uns als VfL ist die grundsätzliche Zukunftssicherung der Sportstätten wichtig.“ Foto: Peter Kehrle

Der VfL Bad Berleburg mit seinen rund 1600 Mitgliedern und zahlreichen Abteilungen dürfte von den anstehenden und durchaus dringenden Sanierungen der Sportanlagen besonders betroffen sein. VfL-Vorsitzender Eberhard Kießler möchte die Zahlen im vorliegenden Haushaltsplan rund um die „Sanierung Sportzentrum ,Auf dem Stöppel‘“ nicht bewerten – über die Ausgaben und ihre zeitlichen Prioritäten habe auch die Politik zu entscheiden. Jedoch bestehe für den Stöppel zum Teil dringender Handlungsbedarf. „Uns als VfL ist die grundsätzliche Zukunftssicherung der Sportstätten wichtig“, betont Kießler im Gespräch mit unserer Redaktion. „Als einer der Hauptnutzer der Plätze“ auf dem Stöppel sei der VfL deshalb „mit der Stadt schon in konkreten und guten Gesprächen“.

Die Zustände

Von Einschränkungen etwa für das Training oder Turniere möchte Kießler derzeit nicht sprechen. Die habe der VfL ja in den vergangenen Jahren noch für den Kunstrasen auf dem Sportplatz befürchtet, doch: Trotz seines Alters von 15 Jahren sei der Platz in gutem Pflegezustand, haltbar sicherlich noch einmal bis 2022/23. Dem gegenüber seien zum Beispiel die Laufbahn des Platzes und die Tribüne „in keinem guten Zustand“, so Kießler. Aber hier spreche der Verein gerade mit der Stadt über eine „Gesamtlösung für die Sportstätte“, die ja auch für den Schulsport genutzt werde. So sei die Erneuerung des Kleinspielfelds seitens der Stadt noch vor dem Saisonbeginn im Frühjahr 2020 geplant.

Die Beteiligung des VfL

Eine finanzielle Beteiligung des VfL sei in den Gesprächen mit der Stadt ebenfalls ein Thema, so der Vereinsvorsitzende. Ziel sei dabei ein „konkretes Investitionsprogramm mit unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen“. So beantrage der VfL derzeit für sein wirtschaftliches Eigentum in Teilen des Mehrzweckgebäudes am Sportplatz und für den Kunstrasen parallel Geld aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes NRW. In diesem Fördertopf stecken für den gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein rund 4,52 Euro zur Modernisierung und Sanierung von Sportstätten – davon jeweils rund 300.000 Euro für die drei Wittgensteiner Kommunen.

Vorstellen kann sich Eberhard Kießler ferner eine Beteiligung des VfL Bad Berleburg an den Sanierungen durch Eigenleistung bei einzelnen Gewerken – wo genau, das sei zu noch prüfen.