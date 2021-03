Stadt Bad Berleburg präsentiert ihren neuen Internetauftritt

Bad Berleburg. Neues Logo - neues Erscheinungsbild: Der Relaunch der neuen Internetseite der Stadt Bad Berleburg ist nun online.

Es ist soweit: Der Relaunch des neuen Internetauftritts der Stadt Bad Berleburg ist online. „In dieses Projekt ist viel Herzblut und Engagement geflossen – und ich finde, das sieht man. Das ist nicht weniger als ein wichtiger Schritt als moderne und nachhaltige Verwaltung”, erklärte Bürgermeister Bernd Fuhrmann.

Vor rund drei Jahren kam der Stein ins Rollen: „Neues Logo, neues Erscheinungsbild, neue Internetseite. Unter dem Strich steht ein umfassendes Paket, mit dem die Stadt Bad Berleburg auch einen weiteren Schritt im Zuge der Umsetzung des Leitbildes ,Bad Berleburg 2030’ geht”, sagte Volker Sonneborn. Der 1. Beigeordnete der Stadt Bad Berleburg wusste um die Bedeutung des Projektes – und die kreativen Köpfe dahinter. „Ein besonderer Dank geht an das gesamte Redaktionsteam im Rathaus und dabei im Besonderen an Carsten Mosch und Matthias Ladda in der IT-Abteilung.” Die Arbeit ist damit aber nicht abgeschlossen: „Die Internetseite wächst weiter. Wir wollen die Inhalte permanent weiterentwickeln – für unsere Bürgerinnen und Bürger”, betonte Bernd Fuhrmann, der in diesem Zuge ebenfalls allen beteiligten Mitarbeitern dankte – und damit zugleich die weitere Online-Marschroute vorgab.

Die Seite

Tatsächlich wartet die neue Internetpräsenz mit einem ansprechenden und zugleich funktionalen Erscheinungsbild auf – und bietet für Einheimische und Gäste gleichermaßen einen umfassenden Blick auf und Überblick zur Stadt Bad Berleburg. Zentrales Element ist eine Suchleiste auf der Startseite – eingebettet in ein Foto der Könige der Wälder: die Wisente. Über den entsprechenden Suchbegriff lassen sich alle Informationen und Dienstleistungen bequem und unkompliziert ansteuern.

Die wichtigsten Informationen bündelt die Startseite überdies und bietet zugleich Verlinkungen zu Ansprechpartnern, Dienstleistungen, dem Ratsinformationssystem, Telegram-Newsletter sowie Abfallkalender und nicht zuletzt Formularen. Vor allem auf letzteren liegt ein Fokus, denn die Stadtverwaltung macht die Digitalisierung damit greifbar für alle Bad Berleburger – und ist durch die neue Internetpräsenz permanent erreichbar. „Die digitale Kommunikation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern ist ein wesentlicher Baustein unserer Digitalisierungsstrategie. Welchen Wert diese Kommunikationswege haben, hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie unter Beweis gestellt – und diese Wege sind auch über die Zeit der Pandemie hinaus ein wichtiger Baustein und eine überaus sinnvolle Ergänzung zur persönlichen Begegnung. Mit dieser Seite wollen wir das Leben in unserer schönen Stadt der Dörfer ein Stück weit vereinfachen”, sagte Bernd Fuhrmann.

Intuitives Menü

Eine weitere wesentliche Neuerung ist die intuitive Menüstruktur, die sich in die Bereiche “Rathaus”, “Leben”, “Erleben” und “Wirtschaft” gliedert. Passgenau können Nutzer über dieses intuitive Menü sämtliche Seiten zielgerichtet ansteuern. „Wir haben bei der Konzeptionierung der Menüstruktur darauf geachtet, möglichst alle Bereiche des Lebens innerhalb und außerhalb der Verwaltung anschaulich darzustellen. Diese Seite wächst gemeinsam und nachhaltig mit der Stadt. Sie ist ab sofort das Portal für Neuigkeiten und alle Informationen aus Bad Berleburg”, sagte Timo Karl, der die Inhalte in der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Berleburg gemeinsam mit Rebecca Kaletsch koordiniert. „Die Seite ist das Produkt einer tollen Teamleistung”, stellte Volker Sonneborn fest, der zugleich darauf aufmerksam machte, dass Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger stets willkommen sind.

Dabei spielte er auf die Inhalte und die technischen Grundlagen gleichermaßen an. Denn ab sofort erscheint die Internetpräsenz der Stadt Bad Berleburg nicht nur in einem zeitgemäßen Gewand, sondern ist zugleich responsiv.