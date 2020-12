Stadt Bad Laasphe erinnert an Pflichten im Winter

Unfallrisiken entgegenwirken: Die Stadt erinnert alle Grundstückseigentümer im Stadtgebiet an ihre Schneeräum- und Streupflicht.

Bad Laasphe. Die kalte Jahreszeit ist da und mit ihr auch die Gefahr von Schnee, Eis und Glätte. Die ersten Schneeschauer durften wir im neuen Winter schon erleben. Tendenziell besteht in diesen Tagen auch ein erhöhtes Unfallrisiko für Fußgänger. Die Stadt Bad Laasphe möchte deshalb alle Grundstückseigentümer im Stadtgebiet freundlich an ihre Schneeräum- und Streupflicht erinnern. Denn wie in vielen anderen Kommunen sind auch in der Lahnstadt die Eigentümer der an die Straßen beziehungsweise Gehwege grenzenden Grundstücke für die Reinigung und „Winterwartung“ der Gehwege verantwortlich.

Die Bürgersteige müssen in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite vom Schnee frei gehalten und bei Glätte entsprechend gestreut werden. Der Schnee ist am Rand des Gehwegs oder – wo das nicht möglich ist – am Fahrbahnrand zu lagern. Fußgänger und Fahrer von Kraftfahrzeugen sollten durch die Haufen aber nicht behindert werden. Zudem sind die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten von Schnee und Eis freizuhalten. Wer selbst nicht räumen kann, der kann einen Dritten damit beauftragen.

Probleme könne es im Winter auch bei der Abfuhr des Biomülls geben, da durch niedrige Temperaturen der Inhalt der Biotonne anfrieren kann und dann bei einer Leerung in der Tonne zurückbleibt. Folgende Tipps können helfen, dies zu vermeiden:

das Auslegen der Tonne mit Papier oder Pappe-eine möglichst lockere Befüllung der Tonne (kein Zusammenpressen des Inhalts)

das Befüllen der Tonne mit trockenem Abfall in der untersten Schicht (auch das Aufschichten mit Holzspänen oder Astschnitt eignet sich zum Schutz gegen Einfrieren)

das Einwickeln feuchter Abfälle in Papier.